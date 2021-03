Domas Sabonis repetirá en el concurso de habilidades del All Star

Domas Sabonis repetirá presencia en el concurso de habilidades (denominado Skills Challenge), donde fue uno de los elegidos para participar en el All Star de Atlanta. Ya participó en el año pasado, donde hizo un buen papel. El canterano del Unicaja ya tenía asegurada su presencia en uno de los mayores eventos de la temporada en la NBA, después de ser repescado por el lesionado Kevin Durant. Todos los concursos se celebrarán en el descanso del partido de las estrellas, en un contexto especial por la pandemia del COVID-19.

Los Concursos de Habilidades de la NBA se han alejado de solo contar con bases en los últimos años, y su última entrega contará con un grupo heterogéneo de jugadores. Los bases competirán con los hombres altos que también intentarán exhibir sus cualidades de jugadores completos, pero los amantes de ver a los mejores manejadores del balón y pasadores del mundo, el domingo, no estarán presentes. Luka Doncic y Chris Paul son los únicos directores de juego incluidos en la lista de participantes.

Los dos bases se enfrentarán a Nikola Vucevic (Orlando), Domantas Sabonis (Indiana), Julius Randle (New York) y Robert Covington (Portland). Los hombres altos más hábiles de la liga como los pívots Bam Adebayo (Miami) y el letón Kristaps Porzingis (Dallas) han ganado en los últimos años, por lo que tal vez suceda lo mismo en el 2021.

𝘶𝘯𝘧𝘪𝘯𝘪𝘴𝘩𝘦𝘥 𝘣𝘶𝘴𝘪𝘯𝘦𝘴𝘴 👀@Dsabonis11 is back in the Skills Competition after advancing to the Final Round last season 🙌>> https://t.co/qC2Nnu9n8a pic.twitter.com/hUX0HQD1zW