Otro ojo en Marcus Moller

Comienza este sábado en Nis (Serbia) el Campeonato de Europa sub 18, el gran torneo del verano por nivel, jugadores que pasan a seniors o que afrontarán su último año juniors. Pocas ausencias, un ramillete de selecciones con mucha calidad. Con España como una de las favoritas después de su brillante subcampeonato mundial sub 17 el año pasado en unos días mágicos en el Martín Carpena. Repite el grueso del equipo con la muy sensible ausencia de Izan Almansa, MVP entonces y hace pocas semanas del Mundial sub 19. Tampoco está el talentoso De Larrea, oro igualmente en Debrecen hace poco, y Abel Delicado. Una de las tres novedades es la joven perla malagueña Mario Saint-Supéry, un año menor que el grueso de sus compañeros, pero con una proyección que le hace quemar etapas, como ya hizo su buen amigo Hugo González, ya esencial en el pasado Mundial. Además, el malagueño Álvaro Folgueiras, el mejor guardaespaldas en el juego interior para el gigante Aday Mara, y el mallorquín Rubén Vicente, desde infantiles en Málaga. Los dos plata también el año pasado. Además de ellos, el técnico Chiki Gil, en los últimos años al frente del cadete cajista (dos subcampeonatos de España seguidos), estará de ayudante de Javi Zamora, como ya lo fuera el año pasado en el Mundila.

España debuta este sábado (13:00 horas) y lo hace ante Dinamarca. Y allí se desenvuelve el otro representantes de Los Guindos en el torneo. Se trata del pívot Marcus Moller, jugador de 2.14 metros y que nació en diciembre de 2006, por días no era aún cadete la pasada temporada. Su primer año en Málaga ha sido de adaptación. El club le trajo ya comenzada la temporada anterior después de seguirle un tiempo y de que probara con el Joventut. Cuando empezaba a entrar en dinámica a las órdenes de Antonio Herrera enlazó un par de lesiones en un dedo del pie y en el tobillo que le hicieron perderse el tramo final con los campeonatos. Tras recuperarse, afronta con su selección el Europeo con el reto de intentar mantenerse en la categoría, lo que no será sencillo. Será uno de los jugadores más jóvenes del torneo. Ya jugó también el Europeo sub 16 el año pasado en la División, en el que Saint-Supéry fue MVP.

Hay trabajo por delante con Moller, es un proyecto más a largo plazo, pero la impresión que causó en su primer año en Los Guindos fue buena por actitud y progresión. Está aún verde en varios segmentos de juego, pero absorbe conceptos y va cogiendo algo de cuerpo mientras madura. Será una gran experiencia para él y el Unicaja estará atento su evolución en el torneo como la del resto de compañeros.