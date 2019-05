Este domingo se baja el telón de la Liga Endesa, al menos de su fase regular, y el Unicaja llega a ella con los deberes hechos y sin nada que perder... ni ganar. Es un escenario peligroso, le quedarán solo las sensaciones y contentar al Martín Carpena antes de que arranque el play off. El equipo de Luis Casimiro sabe desde este fin de semana que su rival en cuartos será el Valencia Básket con desventaja de campo tras su victoria en Tenerife con la que se aseguró el quinto puesto, toda vez que los taronja (22-11) también confirmaron su cuarta posición.

La circunstancia puede invitar a dejarse llevar, pero los malagueños tendrán delante a un MoraBanc Andorra que sí se la juega. El club del Principado apurará en Málaga sus últimas opciones de ocupar una plaza de play off, así que por sentido competitivo se está obligado a no aflojar. A los de Ibón Navarro (16 victorias, 17 derrotas), además, solo les vale la victoria en sus cábalas para estar entre los ocho mejores, así como la derrota del Divina Seguros Joventut. Estas serían las condiciones fijas, las variables serían una victoria de Iberostar Tenerife ante Montakit Fuenlabrada o las derrotas de tinerfeños y BAXI Manresa. Y es que lo que sea un triple empate con los aurinegros en él les deja fuera, mientras que el cuádruple sí les da la plaza.

Ni más ni menos que cinco equipos se estarán disputando las tres plazas que quedan de play off. Concretamente Tenerife (17-16), Joventut (17-16), Manresa (17-16), Zaragoza (17-16) y el citado Andorra (16-17). Por encima, más acción, pero contenida: el Real Madrid (27-6) tiene en su mano ser líder con una victoria ante el Delteco GBC, y por este orden Baskonia y Barça Lassa llegan empatados con 26 victorias y siete derrotas en segundo y tercer puesto. Respectivamente juegan ante Valencia Básket y Monbús Obradoiro y solo una derrota de los vascos devolvería a los de Pesic a la segunda plaza, que lógicamente tendrían que ganar para ello.

Al Unicaja le queda coger sensaciones para el 'play off' con la baja de Salin y la incógnita de Rubén Guerrero

Por debajo, quien tiene seguro su descenso es Cafés Candelas Breogán tras perder este fin de semana en Andorra. Los lucenses son colistas con nueve victorias y 24 derrotas, y por encima el Delteco GBC (10-22), penúltimo, tiene la quimera de imponerse al Real Madrid en casa como condición sine qua non para lograr la salvación. A partir de ahí, los guipuzcoanos necesitan una derrota de Obradoiro a manos del Barcelona y que el Movistar Estudiantes gane a los gallegos para que se dé el empate a 11-22 con los de Santiago de Compostela, a los que tienen el average ganado.

Así están las cosas en la Liga Endesa con solo una jornada por delante. 12 de los 18 equipos podrían variar su posición, diez de ellos con consecuencias, bien sea liderato, play off, distinto emparejamiento en él o la permanencia. Ello lleva a que la jornada íntegra, con sus nueve partidos, se dispute este domingo en horario unificado a las 12:30. Todos tienen algo en juego. Un carrusel de baloncesto con multi en #Vamos (además de canales individuales, el Unicaja se verá en el dial 192) y todo el foco mediático para él: en fútbol se acabó LaLiga Santander y en LaLiga 1|2|3 tan solo se disputa a las 12:00 un Almería-Alcorcón, mientras el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 arranca a las 15:10, no hay MotoGP y apenas estarían arrancando los primeros partidos del cuadro final de Roland Garros en tenis.

Entretanto, probar, coger sensaciones y no perder ritmo es lo que le queda al Unicaja este domingo. No jugará Sasu Salin, lesionado esta semana en el gemelo, y se le evaluará de cara al play off. Dejará por tanto un hueco en la rotación que estará por ver quién ocupa y, si llegan el transfer y la inscripción a tiempo, será interesante comprobar si se produce el estreno de Rubén Guerrero tras su fichaje por lo que queda de temporada y dos más. Todo ello con la necesidad y el compromiso de, en definitiva, competir.