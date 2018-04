Magnífico segundo puesto de Azahara Muñoz en Hawaii

Azahara Muñoz consiguió su mejor resultado en los últimos meses en el circuito LPGA. La malagueña consiguió un fenomenal segundo lugar en el Lotte Championships disputado en Ko Olina (Hawaii) después de una gran remontada en la jornada final.

La de San Pedro de Alcántara hizo 67 golpes, una de las mejores tarjetas de un último día marcado por el viento, para firmar un acumulado de -8, a cuatro de la campeona Brooke Henderson, con -12. Azahara superó a varias de las mejores del ranking mundial en la jornada final.

"Estoy golpeando a la bola muy bien, mejor que hace tiempo, me siento como si hubiese vuelto a 2014 cuando peleaba por los títulos. He tenido varios problemas de salud pero parece que se van solucionando y me voy encontrando mejor en el campo", decía la malagueña, que explicó que ha pasado un momento complicado: "Fui al dermatólogo y me encontró que tenía un grave problema de tiroides que me provocaba ansiedad, perdida de energía y caída del pelo pero, afortunadamente, la medicación me ha ayudado y ya me la estoy quitando, por lo que las sensaciones son muy buenas'',