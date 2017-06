Acaba un curso marcado por los mismos recortes y la incertidumbre de la Lomce

Se acabó. Muchos no veían la hora de salir del calor del aula y abrazar las vacaciones de verano. Pero todo llega y también lo hace el 23 de junio. Con las últimas noticias sobre actuaciones en la climatización de los centros acaba un curso marcado por la continuidad de los recortes y la incertidumbre provocada por la implantación de la Lomce, actualmente en "estado de hibernación", como destacan desde la Federación de Asociaciones de Padres. Lo que hoy termina tuvo en septiembre su comienzo y éste estuvo protagonizado por la implantación del segundo idioma, la demanda de plazas de comedor de los padres trabajadores, la de estudiantes que querían realizar la FP y no encontraron hueco y las bajas, como es habitual, sin cubrir hasta la segunda semana.

"Ha sido un curso para olvidar, de los más nefastos en los últimos tiempos", asegura Félix Martín, secretario general de Enseñanza de CCOO en Málaga. Para Martín, hubo una "planificación horrible" en la implantación del segundo idioma y "unos cincuenta centros no tuvieron el profesor de Francés hasta dos meses más tardes". La introducción de esta nueva materia provocó, además, "un recorte importante en la plantilla e hizo que la atención a la diversidad quedara por los suelos y se provocara el caos para cuadrar horarios", agrega el responsable de CCOO. Desde el sindicato ANPE, que evalúa a la Consejería de Educación con un insuficiente este curso, también hablan de "improvisación a la hora de implantar la segunda lengua extranjera". María del Amo Pérez, presidenta provincial de ANPE, afirma que "en lugar de dotar al centro de un efectivo más con vacante de Francés, han mandado a un docente de Francés que ha tenido que completar con horario de Primaria, lo que ha supuesto una merma en los recursos humanos". Igualmente, ambos sindicatos denunciaron a principios de curso recortes en las plantillas de los centros bilingües al quitar a dicho profesorado las horas dedicadas a la preparación de clases y coordinación.

Tampoco se ha avanzado durante este curso escolar en la cobertura de bajas, el caballo de batalla de los últimos años. "El Real Decreto se ha seguido a rajatabla, hasta que no se cumplen los 15 días no se sustituye", explica José Ordóñez, responsable del sector de Enseñanza FeSP UGT, y subraya que "no hemos conseguido que la bolsa para llamara a sustituciones se abra de manera armonizada en todas las provincias". En este tema, Pilar Triguero, portavoz de Fdapa, critica la "mala" cobertura y sostiene que "si no cambiamos el sistema y volvemos a la sustitución en dos días se seguirán perdiendo cientos de horas lectivas y lesionando el derecho a la educación de los alumnos". En este terreno, desde ANPE se pide que Andalucía regule las necesidades más urgentes para poder mejorar este aspecto. La oferta de plazas en FP ha sido otro tema candente. "Ciframos en unos 5.000 alumnos los que se quedaron sin plaza en Málaga", indica Félix Martín, de CCOO, al tiempo que señala el "tímido avance de la FP Dual, que nos hace estar a la cola de las comunidades autónomas españolas". María del Amo Pérez, de ANPE, añade que "en la concertada se ha aumentado en 31 centros la oferta de FP Dual y en la pública en tres, está claro que en Andalucía no se apuesta claramente por estas enseñanzas" que ofrecerían una buena formación a aquellos estudiantes que realizan la mitad de su formación en empresas.

Reválidas sí y ahora no. Selectividad cambia de nombre pero sigue siendo la misma. La aplicación de la Lomce, que ahora parece sumida en un estado letárgico, ha provocado idas y venidos y, sobre todo, "un curso de absoluta incertidumbre", estima Pilar Triguero, portavoz de Fdapa. Triguero pide que en septiembre se abra "un periodo de claridad y estabilidad el curso que viene" porque ya es evidente "el hartazgo del profesorado ante tantos cambios". Tanto ANPE como CCOO coinciden en subrayar que tanto el plan de éxito educativo como el plan estratégico de las lenguas "es un efecto de maquillaje, todo se ha quedado en el papel y nada se ha visto aplicado en el aula", dice Del Amo.

El año lectivo termina con promesas pero sin plazos cumplidos en cuanto a dos de las infraestructuras más necesarias en la provincia, los institutos de Teatinos y Rincón de la Victoria. Si salen a licitación las obras este mes y comienza la construcción en septiembre, Educación asegura que estarán listas para el curso 2018-2019. "Si en septiembre del año que viene no está el instituto, más de 200 niños no cabrían en ningún centro público de la zona", asegura Mar Villanueva, portavoz de la plataforma Prometo. Ya para este próximo curso tendrán que habilitar tres aulas más en la Universidad Laboral,m que tendrá 11 unidades de primero de ESO. "Los dos centros, también el Torre Atalaya, están muy por encima de sus posibilidades", añade Villanueva y lamenta que "no se dejan de poner parches, la improvisación es constante".