Andalucía se alía con Thomas Cook para captar turistas alemanes todo el año

Andalucía busca aliados para captar turistas alemanes todo el año y reducir así la estacionalidad. Uno de ellos es Thomas Cook, uno de los mayores touroperadores de Europa, que, además de tener buenas perspectivas para el destino andaluz este año, anunció ayer que fortalecerá su conexión aérea a través de su línea Cóndor y que organizará en octubre una gran conferencia de prensa en Chiclana con 120 periodistas para dar a conocer su oferta y, de paso, mostrar las bondades turísticas de la región. No obstante, desde Thomas Cook sí reclamaron que se abran más hoteles, restaurantes y centros de ocio en invierno para que puedan llamar la atención de los turistas alemanes y generar demanda en temporada baja.

"Esta alianza con Thomas Cook es básica, tenemos que afianzar que vengan turistas todo el año y el mercado alemán es prioritario", aseguró ayer el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, quien apuntó que con este tipo de acuerdos con touroperadores "todos ganamos". Fernández reconoció que la competencia con otros destinos turísticos -en especial Turquía, Túnez, Grecia o Egipto- "va a ser dura en los próximos años, pero si confiamos en nuestra potencialidad podemos mantener los crecimientos para tener un sector fuerte y un empleo de calidad y estable".

La quiebra de la aerolínea Air Berlín ha supuesto un varapalo para la conexión aérea directa entre Alemania y Andalucía. Fernández afirmó que "estamos en conversaciones con varias aerolíneas", adelantó que hoy presentarán un acuerdo con Easyjet para nuevos enlaces con Granada y Jerez y subrayó que "queremos más conexiones directas desde Alemania y otros puntos de Europa Central con la Costa del Sol específicamente, aunque los presentaremos cuando tengamos la certeza de que se van a realizar".

En turismo hay un círculo virtuoso o vicioso, en función del lugar, que se cumple siempre. Para que vayan turistas a un destino éste debe ser atractivo. Si se genera demanda, los agencias de viaje y las aerolíneas ven negocio y se crean nuevas rutas aéreas o se aumentan las existentes. Sascha Büsseler, director de Rentabilidad y Producto de Thomas Cook, fue ayer bastante claro al respecto. Destacó que "Andalucía está teniendo una evolución muy positiva con un crecimiento de dos cifras y nos estamos orientando mucho a esta región" y señaló que, pese al resurgir de Turquía o Grecia, "España va a seguir este año en niveles similares al de 2017, que fue muy positivo". No obstante, Büsseler recordó que "cuantas más tiendas y restaurantes abran en invierno, por ejemplo, al lado de los campos de golf más opciones hay para llevar turistas en invierno". "Si los hoteles y los vuelos están llenos hay que trabajar en que esté abierta esa infraestructura turística", añadió el directivo de Thomas Cook, quien, no obstante, afirmó que no se puede movilizar a la demanda de una temporada a otra sino que hay que dedicarle tiempo. Büsseler hizo hincapié en el problema aéreo que generó la quiebra de Air Berlín y dijo que "Thomas Cook ha visto la necesidad generada por la falta de vuelos y vamos a añadir seis aviones más a nuestra flota de Cóndor para llevar más turistas a Andalucía".

Por otra parte, el consejero de Turismo presentó ayer por la tarde a representantes turísticos alemanes el ciclo de Lorca y Granada en los Jardines del Generalife, la Bienal de Flamenco en Sevilla y las Zambombas de Jerez y Arcos de la Frontera en un acto en el centro de Berlín cuyo objetivo es captar viajeros motivados por el turismo cultural.