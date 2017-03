Arranca el grupo técnico que definirá el futuro hospitalario de Málaga

El grupo técnico impulsado por la Consejería de Salud que deberá definir el futuro hospitalario de Málaga empezó a trabajar ayer. Está formado por una veintena de destacados profesionales de la sanidad pública y será coordinado por el ex consejero de esa cartera, José Luis García de Arboleya. La primera reunión fue presidida por el titular de Salud, Aquilino Alonso. Pero junto a esta noticia hay otra. Alonso enterró el proyecto del megahospital en Los Asperones. "Creo que técnicamente se planteará que hoy por hoy no es viable", dijo antes de entrar en el encuentro con los técnicos.

La Junta no se marca plazos para que el grupo tenga conclusiones que permitan avanzar en un diseño hospitalario muy demandado por profesionales, sindicatos y agentes sociales para paliar el déficit de las infraestructuras sanitarias malagueñas. "Se han anunciado muchas cosas y lo que queremos es anunciar una que esté. Nos comprometemos a que sea transparente y a ir informando de los avances que se vayan realizado. No quiero meter una presión excesiva al grupo; sí que sea él el que nos la meta a nosotros a medida que vayan avanzando. Nuestro objetivo es cerrar de verdad esta situación que se lleva planteando muchos años y tener una solución que sea bien vista por todos", argumentó Alonso tras ser cuestionado por los anuncios hechos por la Junta hace casi una década de un hospital con 110 camas junto al Civil y luego un megahospital, proyectos ambos que se incumplieron.

Salud tampoco baraja presupuestos para el diseño hospitalario resultante. "Queremos hacer el proyecto, después tendremos que buscar la financiación. Empecemos por el proyecto y el programa funcional", esgrimió el consejero.

Aunque Salud descarta el megahospital, asegura que está abierta a las soluciones asistenciales que sean producto del "consenso" y la "participación". En ese sentido, Alonso valoró que el grupo técnico se ponga en marcha. "El objetivo es que de verdad tengamos hospitales del siglo XXI", dijo. Para luego añadir: "El objetivo de crearlo es no estar cerrados a nada, dar un análisis totalmente técnico escuchando a toda la sociedad. No estamos cerrados a nada. Si estuviésemos cerrados, nadie querría participar en el grupo de trabajo porque si la decisión está tomada no tendría sentido constituirlo".

Alonso reconoció que la Consejería no aporta ningún esbozo de proyecto a los técnicos porque entiende que entonces sería "chocante" que se pida participación y consenso. El consejero señaló que el diseño será el que concluya el equipo de profesionales que se reunió ayer por primera vez. "No podemos partir de una ocurrencia de uno o de un planteamiento de otro. Hemos pedido al grupo que cualquier cosa que se acepte o se rechace esté justificada", aclaró.

Alonso resaltó que será "un proyecto adaptado a las necesidades, a la evolución de la tecnología y de las innovaciones asistenciales, pero con la idea clara de dar respuesta a todas las necesidades de Málaga. No podemos plantearnos mínimos". Con la reunión se avanza en el compromiso de Salud de "definir el mejor modelo de atención hospitalaria de Málaga" y elegir "la mejor opción desde el consenso". Los expertos también analizarán las aportaciones de plataformas, asociaciones de pacientes, colegios profesionales, sindicatos, partidos y el Ayuntamiento.

El grupo está formado por la hematóloga Eva Mingot, el facultativo de Atención Primaria Antonio Baca, la neuróloga Lucía García, la cirujana María Custodia Montiel, la fisioterapeuta Esperanza Pérez, la enfermera María Teresa Moyano, la jefa del Servicio de Ginecología del Regional, Emilia Villegas; el intensivista Antonio Pérez Rielo; el internista del comarcal de La Axarquía, José Miguel Laín; el responsable de Pediatría del Regional, Antonio Urda; el de Medicina Interna, Ricardo Gómez; la jefa de Rehabilitación del Regional, Marina Tirado; la supervisora de Cuidados de Cirugía General, Pilar Mata; el director de Oncología del Regional y el Clínico, Emilio Alba; la subdirectora de Control de Operaciones de la Plataforma Logística Sanitaria, María Luisa Corpas, y Eduardo González que hará funciones de relaciones institucionales. El equipo será coordinado por la viceconsejera de Salud, María Isabel Baena, y el ex consejero, José Luis García de Arboleya.