Ciudadanos pone en marcha una campaña en apoyo del hotel rascacielos en el puerto

El portavoz y el viceportavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá y Alejandro Carballo, presentaron ayer una campaña que, con el hashtag#SíAlHoteldelPuerto pretende mostrar el respaldo de la formación al proyecto hotelero en los terrenos del dique de Levante, así como a la construcción de un centro comercial y de ocio en la zona de Muelle Heredia. "Queremos un puerto que sume a su potencia actual en materia de cruceros, mercantil y de ocio un nuevo muelle 4 comercial, el hotel de lujo en este dique, atraques para megayates, el puerto deportivo de San Andrés, el Instituto Oceanográfico ya en obras y una noria fija", dijo Cassá.

El portavoz lamentó, asimismo, que la ciudad no cuente con un museo marítimo y un acuario. En este sentido, defendió que la apertura del espacio portuario debe ser un proceso "imparable". "La operación de los muelles 1 y 2, todo un éxito para Málaga costó décadas acometerla. No me gustaría que esta pesadilla se repitiera", insistió.

Frente al modelo del hotel o de los nuevos usos comerciales en el muelle 4, Cassá contrapuso el de los auditorios y grandes infraestructuras pagadas con dinero público y que, en muchos casos, "acaban en fracaso económico o de gestión". "Ya está bien de proponer infraestructuras costosísimas como el Auditorio, con un presupuesto de 120 millones y siete anuales en su programación, y que pague el siguiente. ¿No hemos aprendido nada de la crisis?", se preguntó. En esa misma línea, Carballo recordó que Málaga ya tuvo un Museo de Transportes y un Auditorio, obras "que se soñaron y para las que estuvimos pagando en ambos casos a un gerente de algo que no existía. Sigamos abriendo el puerto a la ciudad y favoreciendo la dinamización económica, no lastrando a la administración", dijo.