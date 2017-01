Ciudadanos rechaza la municipalización frente al apoyo de los grupos de izquierda

La decisión del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, de municipalizar el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de la ciudad ha generado distintas reacciones en los grupos de la oposición. La única en contra la del grupo municipal Ciudadanos, su socio de investidura, y cuyo portavoz en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá, criticó que el regidor haya elegido ya "y se suba al carro de la izquierda" con la municipalización de Limasa.

Así, supuso que se trata de una decisión "bien meditada y de acuerdo con el PP", con la que se mostró "muy en desacuerdo". "Esto es la democracia y la aritmética, y este asunto no forma parte del acuerdo de investidura", señaló. No obstante, Cassá reiteró que la formación naranja quiere "una Limasa privatizada y dividida en servicios para que podamos controlarla, descontar de la factura y exigir". Esto, incidió, generaría además "sana competencia entre empresas". Sin embargo, el portavoz municipal de Ciudadanos criticó que "quizás el PP no ha sabido quitarse los complejos" y reiteró que "nosotros hemos sido valientes con la privatización y no hemos venido a la política a hacer amigos".

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, trasladó al alcalde malagueño "su disposición y apoyo en la futura remunicipalización de la empresa de limpieza Limasa". Después de que al parecer el comité de empresa haya anunciado que acepta los requisitos que en su día les planteó De la Torre para devolver a la gestión pública la limpieza de la ciudad, Zorrilla destacó el "ejercicio de responsabilidad" de estos trabajadores, que han renunciado a derechos a favor de los intereses generales de la ciudad, que recobrará un servicio de limpieza.

El edil de Málaga para la Gente recordó que su grupo "siempre ha defendido una Limasa pública que será más barata y eficaz y todo ello redundará sobre una ciudad que está ahora muy sucia". Al respecto, incidió en que supondrá "un ahorro anual de diez millones de euros que podrían invertirse en muchas necesidades". Zorrilla ofreció su apoyo para sacar adelante el nuevo modelo municipal, "sobre todo porque, parece, el primer edil podría tener problemas con algunos de los miembros de su equipo de gobierno".