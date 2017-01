Denuncian falta de material en el Hospital Regional

El Sindicato de Enfermería (Satse) denunció ayer la falta de material fungible en el Regional, aunque el hospital lo negó rotundamente. Según Satse, en algunas plantas, la UCI y Urgencias faltaban jeringas de 10 centímetros, reguladores para el paso de suero y llaves de tres pasos, que son como multiplicadores que permiten varias entradas para diferentes medicamentos una vez que el paciente tiene cogida una vía.

El sindicato sostuvo que la falta en el suministro se venía produciendo desde la semana pasada, aunque hasta ayer no se había notado porque el personal tiraba de existencias. En cambio, el hospital negó la denuncia sindical. "No hay falta de suministro de este material, los almacenes están abastecidos y no hay ningún problema", indicó el centro sanitario.