Descartan que la muerte de la mujer de Marbella sea un caso de violencia machista

Las primeras hipótesis no vinculan la muerte de la mujer cuyo cadáver fue hallado este pasado domingo en una playa de Marbella, que todo apunta a que se trata del de la ciudadana británica desaparecida el 2 de enero en la citada localidad, con un supuesto caso de violencia machista. Así lo señaló en declaraciones a los periodistas el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, quien pidió "esperar a los resultados de la autopsia y de la investigación" acerca de este caso, tras presidir la toma de posesión del nuevo coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, Francisco Manuel García Sánchez.

Sanz, que apuntó a que se están valorando también los datos aportados por familiares acerca de objetos de esta persona que pudieran estar relacionados con su muerte, hizo referencia también a que el cuerpo, según siempre los primeros indicios, no tiene "signos de violencia". "No cabe en principio vincularlo a hechos relacionados con violencia de género dado que su pareja", contra la que sí había una denuncia previa en este sentido, estaba "detenida, cuando se produjo la desaparición y supuestamente los hechos". Por su parte, Según fuentes del Instituto de Medicina Legal el cadáver corresponde a la británica desaparecida en Marbella, si bien las causas de la muerte no han sido determinadas en la autopsia, a falta de pruebas complementarias para esclarecer su fallecimiento. La ciudadana británica, Rebeca Muldoon, denunció el 1 de enero a su pareja, que fue detenida, y ella no se presentó en el juzgado el 2 de enero, aunque en un principio se descartó la participación directa de él, ya que se encontraba arrestado cuando se produjo la desaparición.