La Diputación y los vecinos de la zona este mantienen la demanda del Chare

Aunque la Consejería de Salud haya comprometido un nuevo Regional para 2024 y reconvertir el actual para pacientes crónicos, la Diputación provincial y los vecinos de la zona este mantienen su reivindicación de que, además, construya un centro hospitalario de alta resolución (Chare) en esa parte de la ciudad. El viernes, el alcalde, Francisco de la Torre, tras la reunión que mantuvo con la consejera de Salud, Marina Álvarez, prometió la "máxima colaboración" para que el futuro gran hospital de Málaga salga adelante y pidió a la representante autonómica que a cambio tuviera "sensibilidad" con la reivindicación vecinal de un Chare para la zona este. Pero aclaró que su colaboración no estaba condicionada a nada.

Ayer, una portavoz de la Diputación aseguró que esta institución no pondrá "ningún impedimento" al proyecto -previsto en terrenos de su propiedad- para "no frenar una infraestructura básica para la ciudad" y que la colaboración será "plena". No obstante, desde el ente supramunicipal se mantiene la demanda de que el futuro diseño hospitalario de la ciudad incluya, además, un Chare en la zona este. La Junta y el grupo de expertos coinciden en que hay que potenciar la atención primaria en ese área de la capital, pero no comparten la necesidad de un hospital de alta resolución.

La Diputación ya en febrero aseguró que estaba dispuesta a ceder el suelo a Salud, pero con cinco condiciones: que hiciera un Chare en la zona este, que el nuevo Regional no sustituyera sino sumara camas, que se estableciera un cronograma de fases y financiación del proyecto, un plan de choque para la asistencia y que buscara terrenos alternativos para reubicar los servicios que hay en la parcela trasera del Materno.

La reivindicación del Chare que enarbolan los vecinos y la Diputación puede atascar el nuevo Regional. El ente provincial aseguró ayer que la Junta tiene "disponibilidad inmediata" para los terrenos junto al Civil -que ahora también se barajan junto a los que están detrás del Materno para el futuro hospital- porque ese solar está libre, a diferencia del que ocupa La Noria.

Por su parte, la Federación de Vecinos Unidad, insiste en su demanda de que, además, se haga un Chare en la parte este de la capital. "Ese fue el pronunciamiento del último Consejo Social de la ciudad", recordó su presidente, Ramón Carlos Morales. La semana pasada, la federación logró que ese órgano de participación incluyera la palabra Chare en su informe final. No obstante, Morales aclaró que aceptarían "un Chare por fases", un matiz que ya han admitido algunos colegios profesionales y sindicatos para no bloquear el proyecto del nuevo Regional, que prevé 800 camas. Aunque estarían dispuestos a que fuera por fases, los vecinos demandan eso sí una reunión con un portavoz autorizado de la Consejería y que se calendaricen esas etapas.