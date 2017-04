Educación descarta reabrir la tercera unidad del colegio de Los Guindos

Educación descarta reabrir la tercera línea del primer curso de Educación Infantil del colegio de Los Guindos, a pesar de las protestas de 22 familias que se han quedado sin plaza en el centro que habían solicitado con carácter preferente.

La delegada de Educación, Patricia Alba, indicó ayer que la supresión de la tercera línea es una decisión "técnica" adoptada por la comisión de escolarización, de la que forman parte tanto directores de escuelas de la zona como padres. Patricia Alba explicó que las familias que no han logrado plaza para sus hijos en este centro tienen "una alternativa a 300 metros" en el colegio Victoria Kent. "Las dos aulas de primero de Infantil de Los Guindos y las otras dos en el Victoria Kent son suficientes" para dar respuesta a las necesidades de este sector, sobre todo en un momento en el que la demanda se retrae por motivos demográficos, señaló.

La Delegación afirma que no puede saturar un centro y despoblar otro a 300 metros

La delegada argumentó que no se pueden tomar decisiones que "saturen" un colegio y dejen otro despoblado, en alusión a que el Victoria Kent al que se derivan los menores que no han logrado un puesto en Los Guindos solo ha recibido 12 solicitudes para primero de Educación Infantil. Precisó, además, que la ordenación escolar se ha decidido no solo teniendo en cuenta el efecto en Infantil y Primaria, sino también Secundaria. Los alumnos de Los Guindos están adscritos al instituto Fernando de los Ríos y los del Victoria Kent al Mare Nostrum, por tanto, cualquier movimiento en la primera etapa tiene consecuencias a largo plazo.

Durante los últimos siete años, sin embargo, Los Guindos han dispuesto de una tercera línea de Infantil a la que se destinaban los niños que no conseguían plaza en el colegio Clara Campoamor.

Los padres, sin embargo, tienen una visión radicalmente opuesta de la situación. Ayer se concentraron en las puertas del centro para exigir que se restituya la tercera aula de primero de Educación Infantil y se respete su "libertad a la libre elección de centro" que reconoce el artículo 40 del decreto de escolarización.

La alternativa del Victoria Kent no les convence por varios motivos: ofrece bilingüismo en francés en vez de inglés, prefieren el plan de centro y el trabajo por proyectos de Los Guindos, y afirman que la ubicación no contribuye a facilitar la conciliación familiar. Hay casos de familias que residen junto al colegio Clara Campoamor que hicieron la solicitud en Los Guindos porque sabían que en el primer centro era difícil conseguir plaza. "Ahora, para nosotros ir al Victoria Kent es un problema, necesitamos coche, no hay ningún autobús", apuntaba ayer María Sánchez. Estiman, además, que 10 de las 22 familias tendrán que desplazarse hasta el colegio Constitución, en las proximidades de Tabacalera. Por otra parte se da la circunstancia de que algunas de las familias sin plaza no son residentes en el distrito escolar.

El portavoz de los afectados, José Olalla, leyó ayer un manifiesto en el que lamentaba que la Delegación de Educación y la comisión de escolarización se dediquen a "lanzar balones fuera", con la confianza de que los padres se rindan y abandonen las protestas. "Nadie a día de hoy es capaz de darnos una solución". El portavoz recordó, además, "el distrito está creciendo, y la demanda de una opción bilingüe inglés para nuestros hijos no está cubierta por la oferta de plazas actual. Nuestro problema de hoy es el problema de muchos mañana". Los afectados piden "diálogo" y reivindican sentarse a hablar con la Delegación de Educación y la comisión de escolarización.