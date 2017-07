Fallece una mujer a los dos días de ser dada de alta en el Hospital Clínico

S. D. F. tenía 74 años y una arritmia. El pasado 27 de junio se sintió mal y fue al Hospital Clínico. Tras permanecer la noche en Observación, fue dada de alta a primera hora de la mañana del miércoles. Murió dos días después en un centro sanitario privado. Su familia presentó el martes 4 de julio una reclamación contra el Clínico porque entiende que la atención que recibió allí no fue la adecuada dado que su fallecimiento es la prueba palmaria de que no estaba en condiciones de recibir el alta.

La paciente era vecina de Carratraca. Aquel martes se sintió indispuesta. Le faltaba el oxígeno. Así que acudió al Hospital del Guadalhorce. Pero como ese centro aún no tiene hospitalización -sólo consultas externas y Urgencias- fue derivada al Clínico, que es el hospital de referencia de la comarca. Allí llego por la tarde del 27 de junio. Los facultativos decidieron que se quedara en Observación. "Le faltaba oxígeno y sangre", asegura su sobrina, Alicia Florido. Allí le pusieron una transfusión sanguínea y pasó la noche. "A las 7:00 de la mañana del miércoles 28, llamaron a mi primo para informarle que le daban el alta. Estuvo toda la noche conectada a cables ¿cómo es posible que a las 7:00 ya le dieran el alta?", se pregunta la sobrina.

La familia ha puesto una reclamación porque cree que la atención no fue adecuadaEl SAS dice que se había corregido la descompensación cardíaca y la anemia

Los familiares la recogieron y se fueron para el pueblo. Pasó ese día en casa. Al principio, tenía mejor color. Pero empeoró por la tarde. Al día siguiente, nuevamente presentaba un semblante amarillento y se sentía mal.

Entonces, por segunda vez en dos días fue al Hospital del Guadalhorce. Allí le indicaron que tenían que volver a derivarla a Málaga. Los familiares se negaron a que fuera al Clínico. Finalmente, la paciente fue trasladada al Complejo Hospitalario Integral Privado (CHIP). Allí ingresó el jueves. Iban a hacerle pruebas el viernes por la mañana, pero falleció a las 2:00 de la madrugada.

"Mi tía se tiró muchos días ambulancia para arriba y para abajo. Su médico de cabecera dice que, aunque era mayor, no estaba para morirse. No comprendo que se tirara una noche en el Clínico enganchada a tantos cables y a la mañana siguiente le dieran el alta a las 7:00 de la mañana. Me quejo del trato, porque parece que necesitaban la cama libre. Reclamamos para que esto no vuelva a pasar", esgrimió su sobrina. El Clínico explicó que la paciente llegó descompensada al Hospital del Guadalhorce donde fue estabilizada. Posteriormente, una ambulancia la trasladó al hospital de Teatinos. La mujer presentaba una descompensación cardiaca y anemia por lo que le aplicó una transfusión.

Según el centro sanitario, la analítica constató que estaba estabilizada hemodinámicamente y que se había corregido su anemia. Es decir, que tras el tratamiento aplicado, "tenía criterio de alta". El Clínico indicó que la propia familia reconoce en la reclamación que empeoró en la tarde del miércoles, aunque no acudió al Hospital del Guadalhorce hasta el jueves por la mañana. Según el Clínico, en este centro ubicado en Cártama volvió a ser estabilizada. Se ordenó entonces su traslado a un centro concertado de la capital -CHIP- para su ingreso a fin de hacerle más estudios. El Clínico insistió en que tanto al alta como en los traslados que se realizaron en ambulancia, la paciente estaba estabilizada hemodinámicamente.

Además, el centro hospitalario indicó que aún no ha contestado a la reclamación porque la recibió el martes, pero aseguró que la responderá en tiempo y forma.