Familias de Teatinos reiteran sus quejas ante la falta de instituto el próximo curso

Ya saben que las obras del nuevo instituto que se levanta en Teatinos no estarán listas para el próximo curso y que sus hijos estudiarán en aulas prefabricadas en el IES Universidad Laboral. Pero la solución dada por la Junta de Andalucía no les complace. Más aún después de demandar la construcción de esta infraestructura educativa para la etapa obligatoria durante casi 20 años. Se construyeron cuatro colegios nuevos en la zona y ningún instituto y señalan la mala planificación de la administración regional. Por eso se volvieron a concentrar ayer en el solar en el que se levanta el nuevo instituto, en la avenida Gregorio Prieto.

"Queremos poner de manifiesto que la administración no ha cumplido con nosotros, la solución de los barracones es impuesta", dijo ayer Mar Villanueva, portavoz de la plataforma Prometo. Y subrayó que "esperamos que se agilice la obra todo lo posible, a ver si se pudieran trasladar a los alumnos en el segundo trimestre". Por otro lado, esperan que lo sucedido "sirva para que no se vuelvan a cometer errores y se haga una planificación adecuada que atienda las necesidades con suficiente antelación", apuntó Villanueva, que insistió en que "no es tolerable tener que sufrir barracones después de dos décadas pidiendo un instituto".

"Ha sido un engaño que en septiembre nos dijeran que iba a estar listo el instituto, que generaran unas expectativas que se consolidaron cuando ofertaron el nuevo instituto, que nos hicieran elegir entre el nuevo y el IES Universidad Laboral y que no fuese hasta abril cuando nos ponen las cosas claras, tiempo en el que ya no teníamos la posibilidad de elegir otro centro", criticó la portavoz de la plataforma. También apuntó que "nos hemos tenido que enterar a través de una respuesta parlamentaria" y señaló que de haber tenido la información oportuna podían haber optado por el IES Universidad Laboral como primera opción y así, estos alumnos hubieran estado escolarizados en las aulas ordinarias del centro, no en caracolas.

Villanueva apuntó que "nos tememos que esos barracones van a permanecer, que se conviertan en indefinidos porque necesitamos dos institutos en vez de uno". La portavoz de la Plataforma señaló que el segundo instituto "está anunciado, nada más, por eso metemos prisa, para que no se lo tomen con tanta calma, el primero lo prometieron para 2016 y no va a estar ni para 2018, esto es una ausencia de preocupación y empatía con nuestros problemas, que conocen y que hemos reiterado en numerosos escritos".

El pasado mes de mayo se presentaron 520 escritos de reclamación de particulares, así como de entidades, de asociaciones de padres y de vecinos del distrito. "Que no vuelvan a decir que nuestros hijos van a prefabricadas con nuestro beneplácito", apuntó Mar Villanueva y subrayó que hay ocho promociones de viviendas de 11 y 14 alturas en marcha en las inmediaciones del instituto, por lo que considera que va a hacer falta algún colegio más y en vez de dos, tres institutos. "Nos preocupa muchísimo el Bachillerato, si recibimos este trato con la etapa obligatoria qué nos espera con la postobligatoria para lo que no que han contemplado absolutamente nada, ni bachillerato ni FP. Está haciendo una estructura piramidal en la que se pierden alumnos por el camino, queremos una solución integral al problema, no parches ni chapuzas", concluyó la portavoz.