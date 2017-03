Generación ‘youtuber’

Ser bombero, enfermero, ingeniero, peluquero… Alguno que otro, en esa época donde la inocencia es mayor que la conciencia, afirma querer ser futbolista o, incluso, princesa. En los últimos tres o cuatro años, a la lista de "qué me gustaría ser de mayor" se ha unido un nuevo oficio: ser youtuber. ¿Youtuber? Sí, efectivamente. Este peculiar pasatiempo con nombre inglés se ha convertido en uno de los hobbies más populares de la era cibernética. Además, la idea de dedicarse a ello profesionalmente –al menos por un tiempo– no es para nada rocambolesca.

La malagueña Esther Cañas, conocida como Atrapatusueños –el nombre de su canal–, afirma que ser youtuber no es su hobby sino su trabajo. Su pasión es la creación audiovisual y tiene claro que es a lo que se quiere dedicar y, por ahora, esta plataforma le permite hacer lo que le gusta. "YouTube es mi profesión", repite.

Si no está del todo perdido en esta continua evolución de este gran gigante llamado internet, seguramente esté familiarizado con este término o al menos le suena. Pero por si alguien aún no sabe de qué va la cosa, es bastante sencilla. Ser youtuber consiste en ponerse delante de una cámara, hablar sobre cualquier tema –cada cual elige– y subir el vídeo a la plataforma virtual YouTube –de ahí su nombre–.

Este pasatiempo lleva años triunfando en países como EEUU. En España, aunque su iniciación se remonta a casi una década, ha sido en los últimos tres o cuatro años cuando se ha vuelto más popular que el famoso baile de la Macarena.

¿Y qué hacen exactamente estos chicos? Los contenidos de sus vídeos son variados, tipos hay para todos los gustos. No hay edad límite ni contenido censurado, cualquier tema es bienvenido a la plataforma: humor, entretenimiento, videojuegos, vídeoblogs, moda y belleza, libros, música, etc. El fenómeno ha cautivado a muchos jóvenes y los malagueños no han sido una excepción.

Tras el canal de The Shooter Coc se encuentra el fuengiroleño Sergio Aragonés, un chico de 17 años que ha conseguido hacerse con casi un millón y medio de suscriptores –una cifra realmente impresionante–. Retos divertidos, vídeos con amigos, vídeoblogs... Son algunos de los contenidos que se encuentran en su canal.

Algo parecido colecciona Esttik –Josué Montero– en su cuenta. Sobre todo retos "en lo que me hincho a comer", comenta. Diez salchichas en un minuto, 100 galletas en 55 segundos, un burrito en 40... Todo un atrevimiento en el que su estómago debe ser su principal aliado.

Si es de los que se pregunta en qué momento ha ocurrido todo esto, es que quizá no es lo suficientemente joven. Pero no se preocupe, no significa que sea mayor. La cuestión es que la juventud tanto de los protagonistas como de sus seguidores es otra de las singularidades que caracteriza a este fenómeno. La mayoría de los youtubers no supera la treintena y entre su público destaca sobre todo adolescentes de entre 15 y 17 años. Este hecho acentúa la fina relación del acontecimiento con la generación de nativos digitales y aquella que comenzó a familiarizarse con internet y las nuevas tecnologías siendo aún muy joven. "El público millennial está cansado del contenido que existe en televisión, no se adapta a sus gustos y horarios. En Youtube esto no pasa, puedes ver contenidos a cualquier hora, además, un contenido que te gusta", afirma Marta Carriedo, una youtuber malagueña.

Cada vez son más los jóvenes que se lanzan a esta aventura y lo cierto es que algunos han conseguido hacerse con, literalmente, miles y millones de suscriptores que los siguen y admiran como auténticos fans. De una forma u otra, estos chicos se han convertido en modelos referentes de una generación.

Su éxito es tal que diversas empresas y marcas publicitarias han visto la oportunidad de sacarle partido a este fenómeno para hacer negocio. El beneficio es recíproco, la empresa se promociona y los protagonistas reciben una recompensa monetaria.

¿Y además se puede ganar dinero? Cómo lo lee. Las ganancias totales posibles oscilan de los 100 hasta los 6.000 euros mensuales aunque, según la plataforma SocialBlade, algunos youtubers españoles pueden llegar a ganar más de 30.000 euros mensuales.

Aragonés se dedica plenamente a este pasatiempo y a su temprana edad asegura que YouTube le da "para vivir bien". Aunque no es tan sencillo, no hay un sueldo estipulado, la cuantía es arbitraria, "un mes puedes ganar mucho y otro mes no ganar ni para la comida, depende bastante del número de colaboraciones que hagas", explica Esther Cañas.

Tener éxito depende de la dedicación y el empeño que uno le pone. Y es que puede parecer fácil, pero detrás de cada vídeo hay muchos tiempo de dedicación: pensar y desarrollar el tema, grabar, montar el vídeo... Según los chicos malagueños hace falta: creatividad, constancia, compromiso y sobre todo "que te guste lo que hagas". Lo que de verdad engancha de los youtubers es que se muestra tal y como son. No son actores, ni siguen un guión que le han dado, simplemente es él mismo hablando o haciendo algo que le gusta y suele coincidir con los gustos de muchas personas. "Nos ven más o menos como ellos, con los mismo gustos y se sienten identificados. Al fin y al cabo, nos ven como los chavales que somos", declara Aragonés.

El futuro de este fenómeno es una adivinanza. Quizá sea una moda pasajera o quizá se convierta en una nueva profesión. Pero lo cierto es que el presente pertenece a la generación de los youtubers y están arrasando.

Ana Ortiz, 23 | Anitabtwice

Suscriptores: 228.822 | Canal: Humor y entretenimiento

"Me encanta hablar, me encanta intercambiar experiencias y opiniones (...) YouTube me permite esto de una forma muy visual y divertida". Abrió su canal en 2011 y aunque confiesa que ahora sube vídeos con poca frecuencia, le gusta este pasatiempo y es que como repite en sus vídeos “Lo bueno se da en pequeñas dosis”.

Andros, 18 | MrAndrosLB

Suscriptores: 449.045 | Canal: Humor

Su canal de característico por hacer bromas con cámara oculta, con las que pretende simplemente "hacer pasar un rato divertido". Colecciona casi medio millón de suscriptores, lo que a veces le pasa factura. “Me dedico a hacer las bromas a gente de mediana edad, pero aún así me dicen: oye, tu eres el chico de las bromas, mi hijo te sigue”, cuenta.

Sergio Aragonés, 17 | The Shooter Coc

Suscriptores: 1.395.729 | Canal: Videojuegos y humor

Decidió abrir su canal a los 15 años. Ahora, dos años después, tiene casi un millón y medio de suscriptores. “La gente empieza con ansia de ganar dinero y eso es algo que está mal, porque casi siempre te estampas. Lo que tienen que hacer es subir lo que te apetezca y no lo que te condiciones. Hacer lo que te guste y hacerlo bien y ser constante”, declara.

Esther Cañas, 19 | Atrapasueños

Suscriptores: 219.483 | Canal: Humor y entretenimiento

“Llevo 5 años siendo youtuber, y abrí mi canal porque me gustaba mucho editar vídeos y dar consejos a la gente”. Combina ser youtuber con el grado de Comunicación Audiovisual. Su pasión es la creación de contenidos y la plataforma le da esta oportunidad. Tiene una colección de 167 vídeos variados, originales y divertidos.

Cristian Lima, 27 | Aircriss

Suscriptores: 25.755 | Canal: Videojuegos

Si te gusta el baloncesto, este es tu canal. “Me encanta compartir mi pasión por el baloncesto y los videojuegos y hacerlo de manera divertida e intentar conseguir que mis seguidores pasen un rato agradable y desconecten de sus problemas del día a día”. Actualmente trabaja como desarrollador web pero no descarta terminar viviendo de YouTube.

Jennifer Reyes, 29 | Jenny Mufe

Suscriptores: 70.193 | Canal: Moda

Cuenta que en su canal se puede encontrar todo lo relacionado con la belleza y moda. Actualmente es unas de las malagueñas de moda con más suscriptores. Con sus vídeos quiere “entretener, enseñar, aconsejar a las personas que me siguen”. La enseñanza es mutua, afirma su canal le ha aportado más seguridad en sí misma.

Juan García, 22 | LMDShow

Suscriptores: 128.864 | Canal: Humor

Hace unos días que presentó su trabajo de fin de Máster Derecho Penal y Política Criminal. “A pesar de estos estudios tan serios que tengo y sigo realizando, subo cosas de humor hiper absurdo”, comenta chistoso. Lo que pretende es: “Echar un rato mínimamente agradable que creo que es lo esencial en esta plataforma”.

Marta Carriedo, 23 | Marta Carried

Suscriptores: 6.115 | Canal: Moda

Apasionada de la comunicación y de la moda, decidió mezclar ambas cosas y compartirlas con los demás. “Desde pequeña me ha gustado la moda y cuando empecé en la universidad de periodismo decidí abrirme un blog para plasmar mis pensamientos, sobre moda (...) desde hace años estoy enganchada a YouTube y soy consumidora nata”, explica.

Salvador Verdugo, 18 | Dualcoc

Suscriptores: 308.712 | Canal: Videojuegos y humor

“Cuando empecé no me veía prácticamente nadie y era un chaval bastante tímido (...) ahora soy una persona más abierta y que le cuesta bastante menos expresarse”, confiesa. Empezó su canal con contenidos de videojuegos, pero ahora se centra en el humor: llamado a otros youtubers. comentando mis fotos... “de cosas que se vayan ocurriendo”, explica.

Josué Montero, 22 | Esttik

Suscriptores: 192.972 | Canal: Humor y entretenimiento

Retos de comida, vídeos hablando de fotos de su infancia... en su canal prima sobre todo el humor y el buen rollo. “Mi primera motivación es que la gente que vea mi canal se divierta y al menos se ría, con eso estoy seguro que pasará más de una vez a ver lo que hago, porque hoy en día lo más importante es reír y divertirse”, declara.