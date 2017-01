IU, con el 10% de votos, gobernará Alhaurín el Grande si sale la moción

Los concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande cumplieron ayer con el pacto alcanzado ante notario el pasado diciembre y registraron una moción de censura contra la alcaldesa de Por Alhaurín, Antonia Ledesma. En diez días se celebrará un pleno extraordinario en el municipio en el que se debatirá una propuesta que de prosperar convertirá a la portavoz de Izquierda Unida, Teresa Sánchez, en la nueva regidora del municipio. Cuatro ediles del PSOE, otros cuatro de Asalh, dos de IU y la que ha sido la clave, la única concejal del Partido Popular, han acordado llevar al municipio hacia un cambio "por la regeneración política y social en el municipio y contra la corrupción", dejando el bastón de mando en manos de la cuarta fuerza política del municipio. IU obtuvo en las pasadas elecciones 973 votos (el 10,3% del respaldo de los 9.502 alhaurinos que depositaron su papeleta en las urnas). El PP de Málaga, entretanto, ya ha iniciado el procedimiento de expulsión de su concejala, María Francisca Fernández, en un intento de impedir que salga adelante la moción si la edil es considerada tránsfuga.

Los grupos políticos que secundan la moción enviaron ayer sendos comunicados en los que reproducían el texto íntegro de la propuesta de cambio, con sus motivaciones y compromisos. En el documento explican que son mayoría de concejales frente al equipo de gobierno -11 sobre los 10 del partido fundado por Juan Martín Serón para los últimos comicios-. Pero también defienden que albergan la mayoría de los votos, el de 5.191 "personas que deseaban un cambio real en el municipio". "Este acuerdo que hemos alcanzado va más allá de las siglas y de los intereses propios de cada grupo, aparca las diferencias ideológicas y se forja con un sentido de la responsabilidad política que justamente falta al actual gobierno", advierten.

A pesar de que Martín Serón dimitió hace un año para, precisamente para intentar garantizar la estabilidad de su equipo de gobierno durante el mandato con un pacto con el PP, la moción lo contempla como causa y efecto: "Esta moción de censura se presenta para que Alhaurín el Grande tenga un gobierno plural que alcanzará la regeneración política ante la corrupción y el fin de unas prácticas antidemocráticas mantenidas por el actual equipo, heredero de un proyecto político que fue sentenciado en los tribunales. La represión, la manipulación, el abuso de poder, las falsedades, los insultos y el desprecio mostrado hacia la esencia misma de la democracia han sido la hoja de ruta de los gobiernos de X-Alhaurín", recoge el escrito registrado ayer por la mañana en el Ayuntamiento. Las críticas contra el equipo de gobierno se extienden a que en los "últimos plenos han despreciado a la oposición", a la ausencia de negociación o la falta de respeto hacia los trabajadores del Ayuntamiento.

La dirección del PP en Málaga se apresuró ayer a iniciar un expediente disciplinario contra su concejal al tener constancia de que María Francisca Fernández había respaldado la moción, incumpliendo de forma "grave sus atribuciones como representante del PP" en el municipio. El partido solicitó la expulsión de la edil de la formación. El presidente de la Gestora que rige el PP en Alhaurín el Grande, Manuel Marmolejo, aseguró que lo que "no va a permitir bajo ningún concepto el PP es que una concejala se apropie de atribuciones que no son suyas y actúe, no sólo de espaldas a la dirección provincial, sino de esta Gestora y de la mayoría de militantes que tiene este partido en Alhaurín" -en alusión a la reunión de hace unos días en la que se rechazó esta posibilidad-.

"El Partido Popular no respalda el documento que sí ha firmado María Fernández, cosa que ha hecho contraviniendo las directrices del partido", insistió Marmolejo, que confió en que de esta forma la moción de censura no saldrá adelante, "al menos no bajo el auspicio de las siglas del Partido Popular". Pero la fórmula por la que una concejal declarada tránsfuga no podría votar una moción de censura alberga ciertas dudas jurídicas, que tendrán que resolverse. Porque la edil en cuestión no deja de tener un acta de concejal, con voz y voto en asuntos plenarios, como no adscrita.

La actual alcaldesa de Alhaurín el Grande, Antonia Ledesma, explicó ayer que la moción "no responde ni al interés ni a la voluntad del pueblo; pueden sumar una mayoría de concejales pero jamás sumarán la mayoría social del pueblo de Alhaurín el Grande". "Me parece triste que se entre en política para defender intereses partidistas y personales, y más triste aún que se siga recurriendo como motivo a Juan Martín. Ese capítulo está más que superado, hace justo un año que se fue de la Alcaldía para defender esos intereses de Alhaurín. Un alcalde que ha estado 16 años, que sin lugar a dudas ha transformado Alhaurín y que ha sido votado por una amplia mayoría, cosa que no han sido votados los firmantes de la moción", argumentó.