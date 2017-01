La Junta sigue sin impulsar los carriles bici comprometidos hace dos años

22 de enero de 2015. Ese día, a primera hora de la tarde, en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, Francisco de la Torre, de una parte, y Elena Cortés, de otra, estampan su firma en un convenio de colaboración para poner en marcha la construcción de 69 kilómetros de carriles bici en la capital de la Costa del Sol, con una inversión estimada de 17 millones de euros. De ellos, del orden de 51 kilómetros quedaban comprometidos por la Consejería de Fomento; los restantes 18 kilómetros, en manos municipales. Dos años después, la Administración regional sigue sin impulsar uno solo de los proyectos que asumió en su día y ello a pesar de que, según la literalidad del acuerdo, tiene hasta el presente año como plazo para formalizar todas estas actuaciones.

La situación es tal que incluso la senda que parecía más avanzada, la que debe permitir prolongar un itinerario ciclista desde el antiguo restaurante Antonio Martín hasta los Baños del Carmen (primera fase de un recorrido más amplio hasta El Candado) a lo largo del Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso sigue pendiente de resolución.

El próximo 3 de febrero vuelve a reunirse la comisión mixta para tratar de activar el plan

El estado de incertidumbre en el que se encuentra esta primera infraestructura responde no solo al retraso de la Consejería de Fomento, que no convocó la primera de las comisiones de seguimiento del acuerdo hasta ocho meses después de su rúbrica, sino también al Ayuntamiento. Y más en concreto a la Gerencia de Urbanismo, que meses atrás, cuando se daba por cerrado el proyecto para impulsar la licitación de la obra, exigió a Fomento una serie de variantes en la propuesta de reurbanización del espacio afectado.

Fomento tiene intención de tomar una decisión definitiva en el intervalo de apenas un par de semanas, ya sea para aceptar las demandas municipales e ir adelante con el procedimiento o para descartarlo y apostar por un itinerario alternativo. Para abordar este asunto, el departamento encabezado por Felipe López ha convocado una nueva reunión de la comisión mixta con el Consistorio el próximo 3 de febrero. "El objetivo es de abordar el proyecto definitivo del carril bici del paseo marítimo, que sigue el proceso de estudio y análisis en sus detalles", explicaron fuentes autonómicas.

Otras fuentes autonómica justificaron el por qué "no ha sido posible" impulsar ninguno de los tramos previstos. "El Ayuntamiento prioriza el tramo del paseo y todavía estamos en esa tesitura; no hemos podido hacer nada más; el Ayuntamiento siempre ha querido ese trazado, con lo que es prácticamente imposible", explicaron estas fuentes, que añadieron el interés de la consejería por poner en marcha el convenio. "Si hay inconvenientes que nos den un itinerario alternativo; no es porque no queramos, es porque no podemos", añadieron.

El último traspiés tuvo lugar en octubre, cuando Urbanismo exigió "un diseño urbano adecuado acorde al lugar que el paseo marítimo ocupa en la ciudad". El ente municipal cuestionaba que el proyecto elaborado por Fomento se limitase a aportar una solución constructiva para la vía ciclista, "sin valorar que eso significa un cambio en la sección completa del paseo marítimo". En este escenario, en noviembre del año pasado, las dos instituciones crearon una mesa técnica en el intento de desbloquear la construcción del carril del Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso. La decisión final, parece, que el próximo 3 de febrero.