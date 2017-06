Málaga ya lidera la venta de casas a extranjeros no residentes en España

Málaga ya es la provincia española en la que los extranjeros no residentes compran más viviendas. En los últimos años Alicante era líder indiscutible y le seguía Málaga, pero en el primer trimestre del año han cambiado las tornas. Según los datos oficiales del Ministerio de Fomento publicados ayer, entre enero y marzo los extranjeros no residentes adquirieron 237 inmuebles en Málaga, mientras que Alicante sumó 194. Podría considerarse flor de un día, un buen trimestre, pero todo apunta a que este dato coyuntural puede convertirse en estructural porque Málaga lleva nueve meses consecutivos con más ventas que Alicante.

En el verano de 2016 los extranjeros no residentes compraron 249 viviendas en Málaga, principalmente en la costa, y en Alicante fueron 155. Lo mismo ocurrió en el cuarto trimestre de 2016, con 274 operaciones en Málaga y 192 en Alicante. Y la historia se repite en el primer trimestre del presente ejercicio. Habrá que esperar a conocer los datos de abril a junio para comprobar si, en el cómputo interanual, Málaga ya tiene más peso que Alicante. En el conjunto de 2016 la provincia alicantina superó levemente a la malagueña (1.200 y 1.086) gracias a un primer semestre muy positivo, pero desde el verano pasado hasta la actualidad la situación ha cambiado.

El mercado nacional es, lógicamente, el más importante, pero el extranjero gana peso

En cualquier caso, se demuestra una vez más que los extranjeros no residentes apuestan por Málaga para comprar viviendas, pasar unos días al año y, cuando se jubilen o cuando lo decidan, posiblemente quedarse ya como residentes. La comparativa con el resto del país es muy significativa. En toda España se vendieron entre enero y marzo 788 viviendas a extranjeros no residentes, lo que implica que el 30% se comercializan solo en Málaga. Si se analiza en el cómputo andaluz, en esta comunidad se adquirieron 325 viviendas, acaparando Málaga el 73%. Solo Almería, a bastante distancia, mantiene cierto pulso con 71 viviendas para extranjeros no residentes en el primer trimestre. En otras provincias españolas se contabilizan 80 en Santa Cruz de Tenerife, 47 en Las Palmas de Gran Canaria, 45 en Baleares, 22 en Barcelona, 20 en Murcia o 15 en Madrid.

Fomento distingue entre la venta a extranjeros no residentes y residentes. En este último apartado, Málaga es la segunda provincia española con mayor demanda, superando incluso en el primer trimestre a las dos grandes urbes nacionales: Madrid y Barcelona. Entre enero y marzo los extranjeros residentes en Málaga adquirieron 2.206 viviendas, el 66% de Andalucía y el 11% de España. Esta vez fue Alicante líder, con 4.539 operaciones.

El mercado nacional, por razones obvias, es el más importante en la provincia, aunque el extranjero representa una fuente de ingresos cada vez mayor, si bien hay cierta incertidumbre por los posibles efectos del Brexit.