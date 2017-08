Málaga plantea fijar un canon del agua para hacer nuevas obras

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, señaló ayer en relación con el estudio de la Empresa Municipal de Agua (Emasa) para la aplicación de un canon municipal del agua para financiar obras, que "nadie tiene que alarmarse", ya que incidió en que "no hay un planteamiento de subida del agua, sino dar respuesta a unas necesidades que son estructurales e históricas de la ciudad".

Así, señaló que ese canon de 0,20 euros por metro cúbico, que no estaría operativo si se llegara a aprobar hasta al menos 2019 ó 2020, sea de forma gradual, "porque las obras no van a ser de inmediato". La idea de Emasa es acometer proyectos por unos 130 millones de euros para atender necesidades de la ciudad en materia de red de abastecimiento y saneamiento, entre otros.

De la Torre explicó que el canon por consumo, que "bastantes ayuntamientos andaluces lo tienen ya puesto", es "más o menos" como el que la Junta planteó en 2011 para la depuración de agua puesto que aseguró que la realidad es que la ciudad "necesita ir sustituyendo tuberías que tienen fallos en la conexión que motiva pérdidas y otras que son de fibrocemento ". Según dijo, el control lo haría el Gobierno andaluz y se garantiza que "sería para esa finalidad".

El grupo municipal de Málaga Ahora valoró con buenos ojos las obras previstas, aunque criticó que "una vez más la prensa tiene más acceso a la información que los grupos de la oposición", además de "la mala planificación del Ayuntamiento de Málaga en este asunto". Ciudadanos, por su parte, no es partidario del canon y su portavoz, Juan Cassá, señaló que "los ciudadanos no pueden pagar los platos rotos de lo que no hacen otras administraciones, de la falta de fondos europeos o el endeudamiento de Emasa".