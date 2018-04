Málaga cuenta con una "posición envidiable" para invertir en oficinas

Para Méndez, las oportunidades de Málaga pasan por crear nuevos desarrollos. "La sensación que tenemos cuando venimos con inversores es que no hay suelo preparado", dijo, apuntando de manera directa a zonas con potencial como La Térmica, Martiricos... "Me gustaría tener las oficinas mirando al mar; cualquier desarrollo de este tipo seguro que tendrá demanda", insistió.

Sin rastro de la burbuja

Uno de los mensajes en los que coincidieron varios de los intervinientes en el foro organizado por la ACP fue que no existe indicio alguno que apunte el inicio de una nueva burbuja inmobiliaria. Si bien las estadísticas confirman el crecimiento de la industria del ladrillo, los parámetros siguen estado muy alejados del boom. Entre las voces autorizadas que advirtieron de aquellos que vuelven a mencionar la palabra burbuja estuvo Juan Ignacio Zafra Becerra, director territorial de CaixaBank, quien fue claro: "no empecemos a intentar pinchar lo que no está hinchado. Ya hay gente que dice 'que viene, que viene'. Las licencias son las que son. Hemos vuelto a una industria que vende, y eso es sano comercialmente hablando". En esta misma línea, la secretaria general de la ACP, Violeta Aragón, huyó de esta referencia. "No estamos inmersos en una nueva burbuja, no hay boom, estamos con 3.900 viviendas visadas, cuando en 2008 eran más de 40.000", dijo, apuntando que si bien el objetivo no debe ser repertorio esos guarismos, sí recordó que el propio Banco de España cree adecuada una producción anual de 12.000 casas en Málaga. De otro lado, el responsable de CaixaBank aludió a la necesidad de analizar las oportunidades que presenta la provincia, significando el potencial de la zona oriental de la Costa del Sol. "Tiene una capacidad de explotación enorme", dijo. Para dar una muestra del peso que la provincia tiene en el negocio de la entidad financiera expuso que es la tercera a nivel nacional, por detrás de Madrid y Barcelona. "Y eso es porque hay un sector pujante", sostuvo. Aragón, además, mencionó como "caballos de batalla" para el sector la lucha contra la lentitud de la tramitación administrativa.