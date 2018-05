"Málaga va a tener un problema tremendo si no se regulan las viviendas turísticas"

Cayetano Rengel es el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Málaga y vicepresidente del consejo andaluz. Tiene despacho profesional abierto al público desde hace cuarenta años y desgrana en qué momento se encuentra el mercado inmobiliario en Málaga.

-¿Han salido ya las inmobiliarias de la crisis?

El sector inmobiliario era antes una selva, con mucho descontrol, pero ahora se ha regulado"Hay que limitar el número de viviendas turísticas en el centro pero ¿quién le pone el cascabel al gato?"

-No hay duda de que el mercado se está moviendo positivamente. Hay más venta de vivienda, pero el sector no está aún como debería estar. No hay que llegar a la burbuja que tuvimos la década pasada, que fue un problema, pero sí debemos llegar a un porcentaje de aumento de ventas que dinamice realmente al sector. En cualquier caso está claro que vamos para arriba, Málaga está de moda y hay una serie de inversores pendientes de casi todo lo que se mueve aquí.

-La vivienda nueva crece de forma más lenta, pero la usada sí está teniendo un tirón fuerte.

-La vivienda usada es la que está tirando del mercado. Hay poca vivienda nueva porque no hay suelo. Estamos en una zona privilegiada, somos la tercera provincia de España en interés de inversores y hay pujanza.

-¿Qué perspectivas de crecimiento tienen las inmobiliarias?

-Hay buenas perspectivas, con un crecimiento sostenible, aunque hay que tener en cuenta que en el Colegio controlamos las nuestras. En la crisis había poco negocio, pero también cerraron pocas de las que estaban colegiadas. Sí cerraron muchas inmobiliarias que no eran profesionales, porque durante la burbuja fue una locura. Se cerraba una carnicería y se ponía una inmobiliaria. Eso no cabía en el mercado y hubo mucho intrusismo.

-¿Qué daño les hizo el intrusismo en el sector?

-Este trabajo necesita una formación, una garantía, un seguro, un despacho, una deontología profesional y una seriedad. En el boom eso se dislocó y ahora parece que todo está más tranquilo. En el Colegio somos unos 300 agentes inmobiliarios y ejerciendo unos 200. Durante mucho tiempo hemos luchado y se acaba de aprobar una ley para que todo en el que actúe en el sector inmobiliario tenga una formación, un seguro de responsabilidad civil y que esté en un registro. Esto antes era una selva y ahora se regula el sector y se va a dar más confianza al consumidor. Había muchos problemas, como gente que daba entradas y luego no tenía el piso, pero al ver las estadísticas de las asociaciones de consumidores ninguna de las quejas eran con agentes de la propiedad inmobiliaria, sino con otras personas que actuaban dentro del sector. Había un descontrol tremendo porque había muchas agencias y cada una hacía y deshacía a su manera. Nosotros controlamos a todos los colegiados y es muy difícil que hagan algo raro porque se juegan su carrera.

-¿Qué es lo que más suelen pedir los clientes a la hora de comprar una vivienda?

-En la zona de Marbella lo que más se venden son viviendas de lujo. En Mijas hay promociones que lo tienen casi todo vendido. No hay un número exagerado de promociones nuevas pero las que hay se venden bien.

-El alquiler de larga temporada está siendo un problema.

-Sí. Ha habido un boom de apartamentos turísticos y todo el que puede mete su vivienda en esto. El propietario hace negocio, pero es un problema para las personas que quieren un alquiler de larga temporada porque no existen. Vamos a tener un problema como en Baleares. Van a llegar profesionales a vivir aquí y no van a encontrar vivienda. La administración tiene que regularlo porque esto no puede ser una selva. El centro de Málaga está ya prácticamente saturado de viviendas de uso turístico. Es un negocio con muchas aristas. Es bueno porque genera actividad económica y algún empleo, pero dificulta la labor de los hoteles y el alquiler de larga temporada.

-¿Siguen las listas de espera para alquilar en las inmobiliarias?

-Totalmente, es que no hay viviendas disponibles. Si una persona va a alquilar su vivienda por 800 euros, lo mete como apartamento turístico y le saca 1.500 ó 2.000 euros...

-Usted lleva 40 años en el sector. ¿Ha vivido alguna vez un fenómeno parecido?

-Nunca. Hay que tomar medidas y rápidas. En Barcelona y Baleares tienen un problema tremendo y Málaga lo va a tener si no se regula.

-En Palma de Mallorca ya han dicho que van a prohibir las viviendas turísticas en bloques.

-Es que hay médicos que se están yendo a trabajar durmiendo en tiendas de campaña. Yo conozco a directores de empresa que viven en Torremolinos y otros municipios porque no pueden alquilar en Málaga.

-¿Cuánto se está pidiendo de alquiler?

-Todo lo que se puede según el sitio. Hasta el triple de su valor normal. Es un negocio nuevo que se dispara y alguien tiene que poner pie en pared.

-¿Cómo lo regularía usted?

-Varita mágica no tiene nadie pero se podría limitar el número de viviendas turísticas en el centro. El tema es quién le pone el cascabel al gato porque estamos en un mercado libre y quién decide quién entra y quién no. Pero para eso está la Administración.