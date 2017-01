El edil de Medio Ambiente planta cara al alcalde en el debate de Limasa

Además del concejal de Innovación y Nuevas Tecnologías, y Seguridad, Mario Cortés, que ya manifestó hace meses públicamente estar a favor de la privatización del servicio, ayer fue el portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento y concejal de Economía, Carlos Conde, también cuestionado por Limasa el que se manifestó a favor de un modelo de gestión mixto. Aunque de forma menos clara que su compañero de bancada, el edil señaló que en su opinión se debería optar "no por el modelo que tenemos ahora mismo, sino el que tenga lo mejor de lo privado y publico", si bien quiso aclarar que en el PP "no demonizamos ni lo público ni ensalzamos ni idolatramos lo privado".

Sobre la postura del resto de sus compañeros en el equipo de gobierno sobre la convicción del alcalde en municipalizar la empresa de limpieza, dijo que "no le voy preguntando al resto de concejales cuál es tu modelo de limpieza", aunque sí reconoció que algunos ediles "me han transmitido que su posición sería una privatización en varios lotes".

Jiménez, que no quiso hablar de dimisión pero sí de cambio de funciones en el caso de que Limasa sea finalmente pública, explicó en rueda de prensa que la razón es que "no sería sensato ni me sentiría cómodo" en relación a la mala relación mantenida en estos años con los sindicatos de la empresa que han querido dejarlo siempre al margen de las negociaciones en los continuos conflictos laborales que ha habido que librar en ese tiempo.

Con esa afirmación sorprendió el concejal que ha defendido siempre un modelo de gestión en el que se divida el contrato, por un lado, para la recogida de residuos y su tratamiento, que sí está de acuerdo en que se municipalice, y la limpieza viaria por otro debido a que "los mecanismos de control son más difíciles siendo público". Ayer lo volvió a reiterar y fue más allá al señalar que "lo lógico es que si no creo en la gestión de una empresa municipal de limpieza, yo no sea el encargado de gestionar el área", porque aseguró que "seguramente otro haría el trabajo mejor que yo".

Málaga para la Gente dice que debería dimitir

En relación con el anuncio del edil de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, de que no está de acuerdo con la remunicipalización, el portavoz de Málaga para la Gente en el Consistorio malagueño, Eduardo Zorrilla, cree "que dado que el alcalde está convencido de que la gestión pública es la más adecuada, el edil del PP debería dimitir si pasara a manos públicas íntegramente". En ese sentido, el portavoz de esta formación dijo que "no se entiende que gestionara un modelo en la que no cree". Además, se refirió ayer a las últimas declaraciones del alcalde, Francisco de la Torre, sobre supeditar la futura municipalización de la empresa de limpieza a la opinión ciudadana y lamentó que "no hubiera hecho una encuesta cuando decidió privatizar la empresa de limpieza". Por su parte, la concejal de este grupo municipal Remedios Ramos pidió al regidor de la ciudad "que sea valiente, sobre todo ahora que los trabajadores han aceptado todas las condiciones que les impuso el alcalde y que la comisión haya demostrado que la gestión pública es más eficaz y barata".