El PP sigue su hoja de ruta de cara a 2019

El Partido Popular está ultimando el cierre de los candidatos que presentará a las elecciones municipales del próximo año en los municipios mayores de 20.000 habitantes, cuyos nombres pretende tener cerrados para comienzos del mes de marzo. Los populares están convencidos de que no habrá muchos cambios respecto a las listas presentadas en los últimos comicios, si bien se han abierto interrogantes en municipios donde gobiernan.

El mayor sin duda es el caso de Málaga, donde el alcalde Francisco de la Torre, aún no ha comunicado a la dirección del partido si seguirá una elección más o si dejará vacante el puesto en la cita electoral del 2019. El regidor se dio de plazo hasta este mes de febrero para tener cerrada su decisión, pero en el PP ya están trabajando con la posibilidad de que De la Torre vuelva a ser, por quinta vez consecutiva, su cartel electoral. En fuentes del partido se asegura que si bien De la Torre tiene la última palabra, la dirección está convencida de que dará el paso de continuar. Habrá que ver cuál es su respuesta en los próximos días. Pero si el caso de la capital es el que más tiempo está ocupando a la dirección, preocupa la situación en otros municipios, donde alcaldes con mayorías asentadas están expresando su intención de abandonar y no repetir en 2019.

La dirección confía en que Manuel Barón y García Urbano sigan como candidatos

Uno de esos ayuntamientos es el de Coín, donde el PP ha logrado dos mayorías absolutas consecutivas en las dos últimas elecciones. Su alcalde, Fernando Fernández Tapia, un hombre "bien valorado" tanto dentro como fuera del partido, ha dejado entrever que no desea continuar un mandato más. Fernández Tapia admitió ayer a Málaga Hoy que la decisión aún "no está definida", que el comité local del PP y el grupo municipal "están valorando las posibilidades" y que la respuesta no se cerrará antes de la próxima semana. En la dirección del PP preocupa la situación en este municipio, un feudo socialista hasta hace diez años, sobre todo ante la posibilidad de que no se encuentre pronto un relevo en caso de que el presidente del partido, Elías Bendodo, no logre convencer al regidor.

Donde la dirección está convencida de que no habrá sorpresas es en Estepona y Antequera, otras dos plazas fuertes del partido, con mayorías absolutas, en las que los alcaldes también han planteado dudas sobre su continuidad. En el caso de Estepona, el alcalde José María García Urbano, admitió ayer que sigue negociando con la dirección del partido. En fuentes de esa dirección dan por hecho que repetirá otro mandato. También el antequerano Manuel Barón recordó al partido que su promesa era no seguir un tercer mandato. "Por mí, como persona, no seguiría", dijo ayer a Málaga Hoy, pero añadió que si el partido se lo pedía, estaba dispuesto a repetir. En fuentes del PP provincial también se confía en que no habrá problemas para que siga como candidato en 2019. El presidente local y prtavoz de la ejecutiva provincial, José Ramón Carmona, ha asegurado en más de una ocasión que Barón es "el mejor candidato posible".

Las asambleas locales del PP en todos los grandes municipios ya han definido quiénes serán sus cabezas de cartel, salvo en el caso de Torremolinos, donde se ha impuesto el nombre de Margarita del Cid. En el resto de municipios está claro que repetirán los actuales alcaldes o jefes de la oposición. Francisco Salado (Rincón de la Victoria), Joaquín Villanova (Alhaurín de la Torre) María Paz Fernández (Ronda), José Alberto Armijo (Nerja), Francisco Delgado Bonilla (Vélez), Ángel Nozal (Mijas), Ana mula (Fuengirola) o Víctor González (Benalmádena) volverán a ser cabeza de lista. En Cártama no se descarta el relevo de la que fuera candidata, Leonor García.