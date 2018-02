Polémica por unos talleres en Torremolinos sobre masturbación

Un taller sobre masturbación femenina que se imparte mañana y otro de masajes eróticos entre hombres previsto para el jueves -ambos en Torremolinos- han desatado la polémica en este municipio. Y no sólo por el contenido de las charlas, que son teóricas, sino por los carteles con los que se anuncian. En uno se ve a una mujer con la frase Afrodita y su manita y en otro, a un hombre encima de otro con un texto que dice Tú me das cremita, yo te doy... Las redes sociales se llenaron de comentarios homófobos. Apoyo+, la ONG que los organiza, no descarta acciones legales en caso de que algunas opiniones pudieran ser constitutivas de delitos de odio.

Su director, Jorge Garrido, explicó que los talleres se realizan con motivo del Día Europeo de la Salud Sexual -que se celebra mañana- y bajo el paraguas de un programa de prevención de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) en el que colabora la Consejería de Salud. De hecho, el logo de la Junta aparece en los carteles. "La salud sexual no es sólo la prevención, sino el derecho al placer y al disfrute", argumentó Garrido.

El director de Apoyo+ dijo no comprender las críticas ni al contenido ni a los carteles. "No entendemos la polémica en el tiempo en que vivimos. Es una ilustración en la que sólo se ven dos cuerpos, pero ninguna práctica". Para Garrido, lo escandaloso es que ayer muriera una vecina de La Viñuela supuesta víctima de la violencia de género o la utilización de la mujer objeto "para anunciar una colonia o en las luces de neón de los prostíbulos".

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torremolinos, Margarita del Cid, declaró que "a mí personalmente los carteles no me gustan, pero me parezca de más gusto o menos gusto, es una campaña de concienciación que está haciendo Apoyo+ para el tema del VIH", informa Elisa Moreno.

Los talleres se llevan a cabo por segundo año consecutivo. En 2017 el Consistorio de la localidad cedió las instalaciones del Centro Cultural Pablo Picasso para su realización. En esta edición, se llevarán a cabo en un bar de copas de la Plaza de La Nogalera, en el municipio.

Según la ONG que los imparte, la Consejería de Salud conocía tanto el contenido como los carteles de los talleres. La Administración autonómica apoya con casi 10.000 euros el programa anual de prevención de las ETS, que va de junio de 2017 a mayo de 2018 y del que las charlas de mañana y pasado son una actividad más.

"Todos los días vemos en la televisión una mujer prácticamente desnuda anunciando un perfume o una pareja que parece que se lo está montando en la cocina para anunciar un producto de limpieza", comentó Garrido para responder a las críticas sobre el cartel. Además, opinó que la polvareda levantada en las redes sociales "aumentan el odio hacia la diversidad". Y acotó que con la polémica se está haciendo "una utilización política para incrementar el odio y la discriminación".

La ONG no aludió directamente a ningún partido, pero recordó que hace poco más de una semana, el PP de la localidad diferenció entre el "turismo gay de baja estopa [estofa]" y el de "gays serios y formales", lo que motivó una oleada de críticas de las organizaciones que trabajan con colectivos de gays y lesbianas. "Vienen elecciones y se está utilizando este tema como arma política contra el PSOE", opinó Gemma Garrido coordinadora de la ONG.

Los talleres duran una hora y son gratuitos. Tendrán lugar de 20:00 a 21:00 en el bar Edén. Desde Apoyo+ se destacó que si se imparten estas charlas es porque "la población los demanda". De hecho, las 15 plazas del taller de masturbación femenina estaban ya cubiertas y las del curso sobre masaje erótico entre hombres estaban a punto de completarse.