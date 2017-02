La Policía investiga si un 'youtuber' agredió a un pizzero con gas pimienta

Menos de tres minutos han provocado el caos para Abel García. Este joven malagueño difundió ayer un vídeo en su canal de Youtube en el que se ve cómo echa gas de pimienta a una pizza para lastimar a un pizzero, aunque el producto irritante acaba afectándole también a él. Lo que en principio realizó como una "broma" para darle un impulso a su canal se ha vuelto contra él: la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional abrió ayer una investigación para determinar si se trató de una acción legal y, en tal caso, concretar si al youtuber se le pueden imputar delitos como agresión o contra la dignidad de las personas.

"Estaba harto de subir vídeos que no tenían viralidad. Si el caranchoa [una broma del youtuber MrGranBomba que ha llegado incluso a los tribunales] ha triunfado, quería conseguir algo parecido", explicó ayer a este periódico el joven malagueño, quien aseguró arrepentirse de la acción a la vez que la asume: "Me ha caído una muy gorda. No paro de recibir amenazas e insultos por cualquier red social. La culpa es mía por subir estos contenidos pero no le eché el espray directamente en la cara, sino dentro de la pizza. No es algo tan grave, sólo quería seguir el ejemplo de AuronPlay, DalasReview o Wismichu", agregó.

Por el momento, según señalaron fuentes policiales a Efe, no se ha presentado ninguna denuncia por parte de la empresa a la que podría pertenecer el trabajador afectado -cuyo logotipo aparece difuminado en las imágenes-. La cadena explicó ayer que tras investigar el caso y realizar "las verificaciones oportunas" consideraban que el vídeo era "un montaje" ya que el repartidor "no sigue las directrices de entrega de la marca" como dar la pizza sin la bolsa térmica para conservar el calor o hacerlo con el casco puesto y no con una gorra "para que se les reconozca". Aun así, García mantuvo que no se trataba de un vídeo falso y que los detalles en los que se basaba la empresa "no tenían validez" ya que ésta "no controla al cien por cien lo que hace su trabajador". No obstante, se negó a dar el nombre de la cadena "por motivos legales".

El vídeo fue retirado ayer de la plataforma "porque infringía la política de Youtube sobre acoso e intimidación". No obstante, el joven malagueño volvió a subirlo a otro portal: "Aunque lo borraran eso ya queda en internet. La gente lo volvió a subir y otros se estaban llevando las visitas", argumentó García, quien además aseveró que tras las amenazas que ha recibido subyace la envidia: "La gente es muy envidiosa. Yo puedo ganar con este vídeo 20.000 o 25.000 euros. Me he pasado con la broma pero, sinceramente, el dinero es el dinero y la fama es la fama".

En el vídeo, de menos de tres minutos de duración, el youtuber enseña un espray de defensa personal hecho de pimienta y cuenta que le va a gastar una broma a un pizzero, al que hace esperar un momento una vez entregada la pizza para echar el gas y devolvérsela con el pretexto de que no está bien. Al devolverle la pizza al repartidor lo hace con la caja abierta, de manera que el gas afecta al trabajador, que la tira, y también acaba afectando al bromista, que cierra la puerta y cuenta cómo le pican los ojos y la nariz, aconsejando a sus seguidores que no usen ese espray.

Fuentes policiales aseguraron al cierre de esta edición que la investigación continuaba abierta, si bien el joven malagueño indicó que "ningún agente se había puesto en contacto con él" ni por vía telefónica o por redes sociales.