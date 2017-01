Reclaman el inicio de las obras de la subida a Gibralfaro

La Asociación Provincial de Empresarios del Transporte y Agencias de Málaga (Apetam) ha reclamado el inicio de las obras de mejoras de acceso a la Subida de Gibralfaro. El presidente de Apetam, Juan Sierra, ha afirmado que "esta obra es de gran necesidad para la ciudad, por la demanda de los turistas a esta zona emblemática" y ha recordado que "está aprobada ya desde hace tiempo, por lo que se hace más necesaria que nunca para recuperar la calidad de los paquetes turísticos que se ofertan en nuestra ciudad".

En este sentido, han explicado que desde hace varios años "son enormes las dificultades para el acceso, giro y subida de los autobuses y otros vehículos colectivos a esta zona", al tiempo que han lamentado que "no se puedan realizar algunos traslados de turistas y excluir esta zona emblemática de Málaga de los paquetes turísticos que se ofertan". "Hace un año que este proyecto fue aprobado y adjudicado a una empresa por parte del Ayuntamiento, de cara a regularizar las dificultades de circulación y decenas de pequeños accidentes que se provocaban por la falta de ángulo de giro de los autobuses. Pero una vez aprobado el proyecto, las obras no se inician", han lamentado. Por ello, desde Apetam han insistido en "la necesidad de llevar a cabo estos trabajos, que no son muy largos en el tiempo".