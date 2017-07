Regantes plantean movilizaciones si no hay obras ante la sequía

Once días tiene de plazo la administración autonómica para anunciar las obras de emergencia que llevan esperando los alcaldes y agricultores de la Axarquía desde hace años para tratar de evitar que se imponga el decreto de sequía. De no hacerlo, las comunidades de regantes están dispuestas a plantarle cara y a iniciar las movilizaciones de cara al mes de septiembre. Aunque esperado, el nivel de alerta que el miércoles saltaba en el pantano de La Viñuela ha vuelto a poner en jaque la carencia de infraestructuras hídricas que tiene la comarca y la falta de previsión ante una posible situación de sequía que amenace tanto el consumo humano como los cultivos.

"Estamos muy preocupados, pero no ahora, sino desde hace años. No podemos consentir esta situación. Vamos a esperar a que la Junta de Andalucía cumpla con sus compromisos que según dijo anunciaría actuaciones antes de que finalice el mes", advirtió Alejandro Clavero, presidente de la Junta Central de Usuario del Plan Guaro que aglutina a todas las comunidades de regantes.

Los riegos están garantizados al menos hasta el 30 de septiembre

Este agricultor se refirió a la visita que realizó el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, a finales de junio a Vélez-Málaga en el que se reunió con las comunidades y alcaldes de la Axarquía para explicarles que estaban trabajando para acometer actuaciones que pasaban por la conexión de los pozos del río Chíllar, en Nerja, con la red general de abastecimiento del Sistema de Explotación Viñuela-Axarquía o la utilización de agua procedente de las estaciones depuradoras de la comarca.

Al respecto, el alcalde de la capital axárquica, Antonio Moreno Ferrer (PSOE) adelantó a este periódico que la reunión y el posterior anuncio podría producirse la próxima semana. "Vamos a esperar, es el último plazo que damos porque llevamos esperando mucho tiempo cosas que luego no se cumplen. Es por ello que no tenemos más remedio que plantear medidas de presión", añadió Clavero, quien aclaró que hasta el 30 de septiembre, fecha en la que acaba el año hidrológico, los agricultores tienen garantizados los riegos. "El problema será después si no llueve, y entra en vigor el decreto de sequía", añadió.

Desde la pasada Semana Santa, la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio impuso en la Axarquía medidas rectrictivas para el riego. Éstas consistían en limitaciones de consumo, de forma que los miércoles podían abrir los grifos los agricultores del margen derecho del Guaro y el jueves los del izquierdo. La medida, según reconoció Fiscal, no tuvo los resultados esperados ya que "no se produjo el ahorro esperado".

Los agricultores de la Axarquía esperan que las actuciones de emergencia comprometidas puedan garantizar los rigos de los cultivos, sobre todo de los subtropicales, como el mango y el aguacate, que en la última década han tenido una gran expansión.