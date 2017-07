El Regional sufre un ciberataque que no infecta a sus equipos tras ser bloqueado

El Hospital Regional sufrió ayer un ciberataque. Lo confirmó el centro sanitario. El virus Wannacry entró en numerosos ordenadores, aunque no llegó a infectarlos porque los sistemas de vigilancia lo detectaron, lo bloquearon y lo desactivaron. "No ha afectado a ninguna información, ni a la asistencia", aseguró una portavoz del hospital. Además, indicó que los antivirus continúan en alerta para prevenir nuevas incidencias de este tipo. Según algunas fuentes, el virus entró en unos 80 equipos. El problema es que el ciberataque se sumó a los fallos informáticos que desde principios de semana llevaba sufriendo el complejo. Las fuentes indicaron que son dos complicaciones que han coincidido en el tiempo.

Por lo menos desde el lunes pasado, el hospital venía sufriendo cortes intermitentes de conexión en la red. Eso se ha traducido en que -desde administrativos a sanitarios-, los profesionales del complejo (Regional, Materno y Civil) se han desesperado en los últimos días para poder trabajar. Porque los fallos informáticos -previos al ciberataque- han complicado sus tareas rutinarias. Consultar historias clínicas, hacer anotaciones en ellas, prescribir tratamientos a la farmacia del complejo, programar contratos o informar analíticas se convirtieron en tareas a veces imposible de realizar.

"En la UCI no se podía escribir en las historias clínicas", afirmó un trabajador. Otro señaló hubo problemas en el apartado de contratación porque no se podían hacer alegaciones. "Pero a nivel asistencial no ha habido incidencias", aseguraron, coincidiendo con la información aportada por el hospital.