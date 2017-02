Ruta para mejorar el déficit sanitario

Primero fue el compromiso de un hospital de 110 camas, luego el de un megahospital y ahora el de estudiar la propuesta de un puñado de facultativos de hacer un hospital en los aparcamientos del Civil. Los dos primeros anuncios fueron incumplidos por la Consejería de Salud. Por ello sindicatos y otros colectivos exigen a Salud que mientras avanza en la tercera promesa -para la que la Diputación le ha ofrecido suelo y parte de la financiación-, tome medidas urgentes de cara a paliar el déficit sanitario de la provincia y demostrar su voluntad política de mejorar la actual situación asistencial.

La ruta que proponen estas organizaciones no pasa por grandes infraestructuras -como sería un nuevo hospital, que en el mejor de los casos tardaría una década- sino por más personal, acabar centros sanitarios que están a medias y abrir todas las camas disponibles.

El Chare benalmadense niega infrautilización y dice que las operaciones casi se han duplicado

Primera parada: el Hospital de Benalmádena. El Sindicato de Enfermería (Satse) denuncia que un tercio de su estructura está sin uso. "Más exactamente en los ladrillos", precisa el delegado de esa organización José María Fernández. Además, desde este sindicato se recuerda que el Chare funciona como hospital de lunes a viernes. Viernes, sábado y domingo no hay encame. Y si entre semana se atiende un ingreso que precise una hospitalización de más de 24 horas, se deriva al Clínico. El delegado detalla además que los quirófanos y la hospitalización se cierran 30 días hábiles al año coincidiendo con las jornadas de los puentes, las vacaciones navideñas, de Semana Santa y de agosto. "Han hecho un hospitalín; funciona bien, pero a medio gas porque no tienen presupuesto. Que se proyectan nuevos hospitales, olé; pero vamos a abrir lo que tenemos al 100%", reclamó Fernández. Por su parte, el hospital replicó que no es un centro orientado a ingresos prolongados sino a la alta resolución mediante intervenciones de corta estancia, que no necesitan hospitalizaciones largas. Además, precisó que en los últimos tres años se ha producido un incremento de operaciones que han pasado de 3.000 a 5.000 anuales. "Los pacientes están ingresados el tiempo necesario que requiera su proceso asistencial con independencia del día de la semana", indicó el hospital que explicó que la parte sin uso es porque "nació con un espacio disponible ante la posible necesidad a futuro de crecimiento".

Segunda parada: la ampliación del Hospital Costa del Sol, de Marbella. Está paralizada desde hace un par de años. Salud está intentando desbloquearla e incluso en alguna ocasión ha amenazado con el rescate de la concesión. Aportaría medio centenar de camas y una unidad para enfermos psiquiátricos graves largamente demanda por las familias. Pero de momento es una infraestructura que sigue atascada. El hospital recordó que la Consejería ya instó a la empresa a reanudar las obras. "Actualmente, la situación es de negociación en ese sentido. No obstante, éstas son complejas porque suponen una indemnización a la concesionaria y porque, todos los procesos que se judicializan como éste, hacen que su solución se prolongue en el tiempo", explicó el centro sanitario. El hospital tiene unas 400 camas, con un nivel de ocupación del 67%.

Tercera parada: el Hospital del Guadalhorce. Con retraso y dificultad, la Administración sanitaria ha completado con esta infraestructura el mapa de centros hospitalarios en las comarcas. Pero aún queda pendiente abrir los quirófanos y la hospitalización. Es medio centenar de camas que aliviaría al Clínico, el hospital de referencia del Valle del Guadalhorce. Ahora la pelota está en el tejado de Endesa. Porque hasta que la compañía no haga el trazado eléctrico definitivo no puede acabarse la última fase del proyecto. La firma eléctrica ha anunciado que como poco hasta finales de otoño no dará ese suministro al hospital debido a las expropiaciones que debe realizar previamente.

Cuarta parada: el Hospital Civil. Satse estima que hay casi 40 camas a las que se les podía sacar más rendimiento. Son 19 de la antigua Unidad de Corta Estancia -que se abren y se cierran según los picos asistenciales- y una veintena del pabellón siete, en la segunda planta, que está sin uso. Según el sindicato, en lo que va de año, la Unidad de Corta Estancia sólo se ha abierto del 20 de enero al 11 de febrero. Desde del Hospital Regional, del que depende el Civil, se apunta que "en periodos de alta frecuentación se activan todos los recursos disponibles y se realiza la contratación necesaria para dar respuesta a ese incremento de actividad".

Quinta parada: el Hospital Clínico. La delegada de Satse Inmaculada Florido reconoce que "por primera vez en los últimos años, estamos abiertos al completo". La nueva gerencia ha abierto 33 camas; dos en el área de Recuperación, 13 en la tercera planta (B2) y 18 en la cuarta (A2). Estas últimas se usan como comodín y se ponen en funcionamiento cuando hay más presión asistencial en Urgencias. Satse felicita que se hayan abierto, pero lamenta que sean "camas intermitentes". Florido apunta que "ahora esas camas están abiertas, pero no sabemos por cuánto tiempo porque los contratos están hasta finales de febrero". El Clínico ha perdido 78 camas por reconversión asistencial. Desde el Sindicato Médico se critica esta situación. "Hemos perdido camas de 24 horas los 365 días del año por espacios que se usan de lunes a viernes en horario diurno", argumenta el presidente de esta organización, Antonio Martín. Desde el hospital se replica que en el lugar de esas camas hay un hospital de día. "No está infrautilizado, al contrario, tiene un rendimiento altísimo. Es un dispositivo que descarga Urgencias y reduce hospitalización", apuntó una portavoz del hospital.

Quinta parada: contratación. Más allá de las infraestructuras, Satse defiende que hace falta más contratación. José María de la Rosa, delegado del sindicato en el Regional, sostiene que no se puede disminuir tanto la actividad en verano, Semana Santa y Navidad: "Más contratos, es el primer punto para corregir el déficit actual. Pero para que haya más contratación tiene que haber necesariamente más dinero".