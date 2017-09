El Sindicato Médico denuncia el estado de las urgencias del Regional

El Sindicato Médico de Málaga denunció ayer a través de un comunicado "las numerosas deficiencias" y el estado "catastrófico" de las urgencias del Hospital Regional Carlos Haya, del que afirmó dicho colectivo que "vive en un estado de abandono realmente preocupante". Asimismo, criticó que "desde hace décadas ningún consejero de Salud de la Junta de Andalucía ha invertido en una auténtica rehabilitación del hospital y menos de su parte más sufrida", la cual se trata de Urgencias".

Respecto a la lista de desperfectos, desde el Sindicato Médico se enumeró un listado entre los que se incluyen "mobiliario roto, sillas con las posaderas rajadas, marcos de puertas de madera carcomida, suelos que no se han cambiado desde su construcción, sucios y con roturas, muy gastada en algunas zonas, esquinas desportilladas por el paso durante décadas de camillas, puertas de emergencia que no cierran bien, ventanas que se mantienen herméticas con celo, techos irregulares con zonas donde no existe el contratecho, suelos mugrosos en muchas partes y acumulación de cajas de basura", entre otros desperfectos detectados.

Además, afirmó en el comunicado que el hospital cuenta con una gran superficie rehabilitada de Urgencias, nueva y lista desde octubre de 2016, y que "ahora utiliza como almacén improvisado de mobiliario", algo con consideró "una forma de tirar el dinero invertido", ya que no se abre "porque no se quiere contratar a más personal".

Por su parte, la dirección del centro hospitalario, también a través de un comunicado, criticó la actitud del sindicato, el cual "no contribuye a salvaguardar la imagen del área de Urgencias del Hospital Regional de Málaga de la que dice preocuparse", a lo que seguía que "los responsables de esta organización sindical no tienen en cuenta las 287 asistencias urgentes diarias que se realizan en este centro hospitalario ni la capacidad de resolución de este servicio, con un 10% de ingresos hospitalarios".

También aseguró que "se están ultimando actualmente los plazos de tramitación administrativa previos a la licitación de las obras" para la puesta en marcha de un proyecto de ampliación y reforma de las Urgencias del Hospital Regional, que verá incrementada su superficie en 500 metros cuadrados y con la que se pretende "mejorar la confortabilidad, accesibilidad e intimidad de los pacientes". Asimismo, la dirección del centro recordó al Sindicato Médico que la reposición del mobiliario y equipamiento del hospital, así como las tareas de limpieza en esta área se realizan de forma periódica.