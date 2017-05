El Sindicato Médico prevé movilizarse si la cobertura de vacaciones estivales es baja

El Sindicato Médico se ha sumado a las advertencias de UGT y CCOO de que habrá movilizaciones en el SAS si no hay una adecuada cobertura del personal en las próximas vacaciones estivales. El Plan Costa -en el que deben establecerse como trabajarán los centros durante el verano-aún no está cerrado, pero las organizaciones vaticinan que no se cumplirá el compromiso asumido por la Administración sanitaria en marzo pasado de no cerrar camas ni quirófanos y de mantener la actividad asistencial durante los meses de julio, agosto y septiembre.

"El Sindicato Médico no descarta sumarse a las movilizaciones que ya se plantean desde otros sindicatos", avanzó la organización que reprocha que la Consejería aún no haya cerrado un plan de cara al verano.

"Si un director le dice a sus médicos que tienen que sacrificar su descanso reglamentario y sus salientes de guardia para poder cogerse las vacaciones, eso no es tener un plan. Si igualmente les dicen que no hay sustitutos suficientes y que los contratados al 33% deberán hacer cientos de horas mensuales y no tendrán vacaciones, ahí tampoco hay un plan", criticó el SM. Ante el compromiso del consejero, Aquilino Alonso, de que no se cerrará ningún centro de salud en estas vacaciones, el sindicato repregunta "¿cuándo se han cerrado?", porque muchos dejan de funcionar por las tardes en época estival, pero no por las mañanas. En pocos días más, la Administración debe comunicar el Plan Costa a los sindicatos.