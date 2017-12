Solo seis británicos tomaron en 2016 la nacionalidad española pese al 'Brexit'

El 23 de junio de 2016 saltó la banca en Reino Unido. El entonces primer ministro David Cameron se la jugó permitiendo un referéndum para votar la permanencia o salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y, como todo el mundo sabe, ganó el Brexit con un apretado 52% de los votos. La noticia sentó como un tiro entre la mayoría de residentes británicos en la Costa del Sol, que temían sobre sus condiciones futuras en España cuando no formen ya parte de la Unión Europea. Muchos británicos preguntaron incluso sobre la posibilidad de adquirir la nacionalidad española, pero los datos oficiales publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística muestran que no hubo tanto interés, al menos, en 2016. El año pasado solo seis británicos adquirieron la nacionalidad española en la provincia de Málaga, un volumen ridículo teniendo en cuenta que hay unos 40.000 residentes británicos en Málaga.

Esta estadística corresponde a 2016 y, por lo tanto, es probable que en 2017 haya aumentado el número. No obstante, el segundo semestre completo de 2016 ya tenía el Brexit sobre la mesa. En cualquier caso hay que valorar dos aspectos importantes. El primero es que, por ahora, solo hay incertidumbre ya que hasta que no se llegue a un acuerdo definitivo entre Reino Unido y la Unión Europea -ayer se firmó un primer pacto entre Theresa May y Jean Claude Juncker- e incluso entre Reino Unido y la propia España de forma bilateral, todo sigue igual, por lo que los residentes británicos tampoco quieren precipitarse. En segundo lugar, cabe destacar que, según indica la cónsul británica en Andalucía, Charmaine Arbouin, en el caso de España y Reino Unido no se puede tener doble nacionalidad, es decir, se es de un país o del otro, y los británicos, lógicamente, tendrían que verse muy atados para renunciar a su nacionalidad de origen.

A escala general, el año pasado hubo 4.772 extranjeros que adquirieron la nacionalidad española en Málaga, un 36,7% más que en 2015. Marruecos es líder con creces, pues en 2016 tomaron la nacionalidad 1.626 personas de origen marroquí en esta provincia, lo que representó un aumento interanual del 51,2%. Marruecos es desde el año 2013 -los datos que ofrece el INE- el país que más adquisiciones de nacionalidad española solicita en Málaga, superando las 1.500 en 2013, 2014 y 2016 y el millar en 2015. Le siguen varios países sudamericanos, especialmente Paraguay (370, un 67% más), Argentina (364, un 21% más), Bolivia (351, un 17% más) y Colombia (316, un 17% más).