Suspendidas seis operaciones en el Materno debido a la falta de camas

La falta de camas obligó el martes pasado por la tarde a suspender las operaciones programadas de seis niños en el Materno. El mismo día de la intervención, el centro informó a las familias que debía posponerse su paso por el quirófano porque no había sitio. Los familiares con sus hijos debieron volverse a casa. La situación fue denunciada por el Sindicato de Enfermería (Satse) que eximió de responsabilidad a la dirección del centro "ya que la decisión se tomó en relación a los recursos" disponibles, pero culpó a la Administración sanitaria. "Denunciamos la situación para que se vea la falta de camas. La Consejería de Salud ha prometido más recursos 100.000 veces y no hace nada. Esto es resultado de la pasividad de la Consejería, si tuviéramos camas suficientes no pasaría esto", dijo el delegado de Satse en el Regional, José María de la Rosa.

El Materno forma parte del complejo hospitalario. Se da la paradoja de que ya hace un par de semanas, se habilitó medio ala en la tercera planta de Maternidad de este hospital para derivar pacientes del Regional porque allí no quedaban camas. Ese área está ocupada por 11 pacientes de Medicina Interna. Pero ahora la falta de camas también se produce en el Materno. El aumento de infecciones respiratorias, bronquiolitis y procesos víricos y bacterianos propios del invierno han llenado el hospital. "Ante la situación de colapso de camas ocupadas en el área de Pediatría, sin posibilidades de dar altas en tiempo y forma, es la dirección del centro la que decide suspender estas seis intervenciones quirúrgicas ante la imposibilidad de ofertar una cama en el centro", aseguró Satse. El Sindicato destacó que este aplazamiento "echa por la borda" la organización asistencial, la planificación familiar y hasta el desgaste emocional de los padres de afrontar una operación de sus hijos. Previsiblemente, las intervenciones se harán hoy.

"Ante esta realidad innegable y evidente, que se da año tras año con mayor virulencia, entendemos que la Junta de Andalucía, a través del SAS, debe tomar nota y de una vez por todas solucionar los problemas estructurales", señaló la organización sindical, que alertó que de lo contrario, la situación se tornará "insostenible e irreparable". De la Rosa señaló: "Venimos denunciando desde hace años que Málaga necesita más camas. Estamos cansados de decirlo. Al final el perjuicio es para los profesionales y para los usuarios".