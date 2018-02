Transexuales: derechos que llegan 40 años tarde

"Hemos necesitado 40 años para que la democracia llegue a nosotros", afirmó ayer, rotunda, Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA). Y es que no será hasta el próximo 23 de febrero cuando se registre en el Congreso de los Diputados una norma estatal que pretende seguir los pasos iniciados por Andalucía en 2014 con la ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. No obstante, aún el colectivo sufre severas desigualdades según la comunidad autónoma en la que resida. Un estudio elaborado por profesores del departamento de Psicología Social de la Universidad de Málaga y en el que han participado unas 100 personas transexuales revela la importancia que otorgan a la ley porque "supone un avance para la sociedad y para la visibilización de las personas trans", explicó ayer en la presentación de las conclusiones el coordinador del estudio, el profesor Juan Manuel Domínguez.

Empleo incentivará los contratos

La Asociación de Transexuales de Andalucía, que lleva años luchando para la no discriminación del colectivo, pide a la administración el desarrollo de incentivos a las empresas que contraten a personas transexuales, lo mismo que cursos de formación con destino a la empleabilidad. "El transexual es un colectivo de exclusión laboral porque así lo recogen las estadísticas internacionales", comentó ayer Mar Cambrollé y avanzó que la Consejería de Empleo va a anunciar en breve estos incentivos a las empresas contratantes. También apuntó que "hemos firmado de forma bilateral con un grupo de empresas dedicada a los hoteles y al sector servicios un compromiso para posibilitar el empleo de las personas transexuales, es una iniciativa que no va a solucionar el problema pero que sí abre la puerta a que otras la secunden". Cambrollé destacó que "nosotros no es que hayamos perdido un empleo es que tenemos cerrado el mercado laboral", sobre todo en lo referente a la atención al público y en puestos que no requieren cualificación, donde según la presidenta de ATA aún hay "muchos prejuicios de las empresas". "No es el tiempo de la compasión, lo que necesitamos es que se nos trate y se nos evalúe por nuestras habilidades sociales y nuestra capacidad intelectual, como al resto", agregó.