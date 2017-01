Sin acuerdo ante la huelga de empleados del Metro la tarde de la Cabalgata

La reunión mantenida ayer entre los trabajadores del Metro y la empresa terminó sin acuerdo, por lo que la huelga prevista para mañana, coincidiendo con la cabalgata de Reyes, continúa. El presidente del comité de empresa, Juan Vicente Pomares, criticó ayer que "la empresa no estaba dispuesta a negociar". "No hay acuerdo", explicó, por lo que la huelga tendrá lugar este 5 de enero, de 16:00 a 22:00. No obstante, Pomares aseguró: "estamos dispuestos a sentarnos a negociar hasta el 5 de enero a las 16:00" recordando que "hemos planteado unas líneas y la empresa no solo nos ha dicho que no, sino que ni se ha acercado posturas ni nada". Además de esta huelga están previstas movilizaciones cada 15 días y también "después de la actitud que tiene la empresa nos vamos a plantear otro tipo de acciones más adelante". "Lo que queremos es que nos escuche, y que, por lo menos, se sienten a negociar sin un no por bandera, porque es lo único que recibimos por parte de la empresa. Siempre recibimos un no", sentenció Pomares.

En cuanto a los servicios mínimos, según detalló el representante de los trabajadores, "la semana pasada tuvimos el encuentro para negociarlos", pero "no llegamos a ninguno". Así, según explicó, la Junta Andalucía ha impuesto de servicios mínimos un 65% en trenes, un 75% de personal en estaciones, y 100% en puestos de control. No obstante, según Pomares, "estos servicios mínimos los hemos denunciado por abusivos".

Por otro lado, recordó que "el conflicto" que ha dado lugar a la huelga es "porque el personal que está afectado no tuvo oportunidad de negociar su convenio colectivo", lamentando que, entre otros, "fueron unas condiciones impuestas y que se firmaron tres días de la rúbrica del contrato de estos trabajadores". "Durante dos años y medio hemos intentado llegar a acuerdos con la empresa porque no recogen la realidad laboral de estos trabajadores, tanto lo que es calidad laboral, conciliación familiar y económicamente", criticó.