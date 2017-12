El ex alcalde de Nerja reitera que no cometió ninguna infracción con el vertedero

El ex alcalde del municipio de Nerja José Alberto Armijo compareció ayer en el Pleno ordinario de la Diputación, a petición del grupo de Ciudadanos, tras la citación como investigado en el caso del vertedero del municipio, y aseguró que no cometió ninguna infracción en su etapa como regidor y que la situación en este espacio era "conocida y consentida". Armijo incidió en que lo sucedido se debe situar entre los años 2001 y 2016, cuando intervino el Seprona de la Guardia Civil. Así, manifestó que es una situación "pacífica" desde el punto de vista político, recordando que en 2003 todos los partidos políticos representados entonces en el Consistorio decidieron "por unanimidad restaurar la cantera con la utilización del escombro y nunca más se volvió a hablar del vertedero del Río de la Miel".

"Nunca se ha planteado ninguna iniciativa", dijo, recordando que contó con la autorización de la extinta Confederación Hidrográfica del Sur (CHS) para restaurar la cantera con material inerte "y lo más importante, en todo momento la Junta de Andalucía ha conocido y consentido esa actuación".

Según el ex regidor, "a la hora que es, el Ayuntamiento de Nerja no ha cometido ninguna infracción administrativa ambiental", recordando la existencia de "algún expediente por ecologistas que acabaron archivados por caducidad de la propia Administración autonómica". Sí apuntó que la Junta incoó un expediente sancionador en 2017 tras una denuncia de 2016: "en mi periodo no ha habido ninguna infracción administrativa medioambiental". "Todo ha sido público y notorio, no ha inquietado a nadie este asunto ni siquiera a Ciudadanos en Nerja en esta nueva etapa, que no ha planteado ningún cuestionamiento político", dijo. Por ello, se mostró "absolutamente tranquilo de haber hecho las cosas bien políticamente", recordando que se quería "reconducir el tema de los vertederos ilegales en Nerja porque cualquiera echaba escombros a los ríos o la playa".