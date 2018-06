Los arquitectos piden vivienda asequible para la clase media

Las personas con poder adquisitivo medio y bajo tienen un verdadero problema a la hora de acceder a una primera vivienda en Málaga. El precio de los inmuebles nuevos es relativamente alto y la construcción de viviendas de protección oficial ha sido prácticamente nula en los últimos años. Alquilar es ahora cada vez más complicado porque apenas hay oferta con la proliferación de viviendas de uso turístico y la poca que existe tiene un coste elevado. El decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, Francisco Sarabia, defendió en un desayuno informativo organizado por Málaga Hoy y patrocinado por Aedas Homes la necesidad de poner en el mercado viviendas a precio asequible "porque en esta zona la demanda de vivienda turística está distorsionando el precio de la primera vivienda". "La vivienda de alto nivel va sola porque se apoya en la proyección que está teniendo Málaga, pero falta primera vivienda para la clase media a un precio razonable", insistió Sarabia.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Pomares, afirmó que "España es el país con menos viviendas públicas" y lamentó que haya gente que se esté quedando excluida del mercado inmobiliario. El concejal criticó que "no se ha tomado en serio el tema de las viviendas de protección oficial con verdaderas ayudas porque suelo hay, pero hay que ayudar a los promotores". Pomares denunció la falta de interés en esta materia porque "si en estos 10 años se hubieran construido viviendas públicas se podrían haber cubierto las necesidades de los jóvenes".

Silvia Sánchez, directora territorial de Aedas Homes en la Costa del Sol, señaló que en los últimos años "ha habido una vivienda de reposición equilibrada con la VPO" y recordó que la figura de la vivienda protegida no es atractiva para muchas personas por la cantidad de requisitos y exigencias que posee. Sánchez indicó que los promotores están construyendo ahora en Málaga viviendas "a un precio razonable y con una calidad altísima ya que la entrada en vigor del Código Técnico de Edificación ha contribuido a que se hagan las cosas mejor". Esta profesional subrayó que, ante el fuerte repunte del precio del alquiler, vuelve a cobrar protagonismo la compra de viviendas y opinó que "en cuanto se entreguen todas las viviendas que se están construyendo se va a atemperar el precio del alquiler", ya que habrá más oferta.

En cualquier caso, todos los expertos tienen claro que hay que regular el auge de las viviendas turísticas y que este fenómeno no se va a frenar porque Málaga es una ciudad atractiva para los turistas. "Hay que meterle mano ya a las viviendas turísticas", aseguró tajante la directiva de Aedas Homes, mientras que Cayetano Rengel, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Málaga, recordó que "con las viviendas turísticas se llegan a ingresar hasta 2.000 euros al mes y eso hay que regularlo". "Los políticos no lo arreglan porque no es fácil. Estamos en un país de libre mercado, pero hay que intentarlo y no esperar a que se regule solo", dijo Sarabia. "El tema es ver además cómo se regula y cómo saber qué vecino puede alquilar su vivienda y quién no", recalcó Violeta Aragón, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. El concejal de Urbanismo fue bastante crítico al respecto. "Se han reformado las leyes tarde y con las viviendas turísticas vamos igual. La Junta de Andalucía hizo un decreto en 2016 cogido con pinzas, sin una reflexión profunda y estamos en 2018 sin herramientas". "A las comunidades autónomas les ha pillado el toro, tenemos la sensación de que perdemos oportunidades y de que vamos siempre por detrás", añadió Pomares.

Todos estos profesionales coinciden en el tirón de Málaga y en sus perspectivas futuras. "Málaga tiene cosas que no hay en otro sitio por el carácter malagueño o por lo que sea y la gente lo pide. Cuando sales fuera de Málaga, hablas con alguien y le dices que eres de Málaga te dicen que vienen o van a venir", argumentó Rengel. "Hay ciudades modernas en las que sales un lunes a las 10 de la noche y están desiertas. En Málaga hay tranquilidad y seguridad y eso nos hace diferentes. Parece que queremos demonizar y que a las 10 de la noche esté todo cerrado y no haya ruidos, pero hay que buscar un equilibrio", resaltó Pomares. "Llevamos buen camino pero podemos morir de éxito, hay que mirar a otras ciudades como Barcelona donde se ha sobre explotado la gallina de los huevos de oro . La gente no viene a un parque temático sino a una ciudad y si se queda sin residentes quedará vacía de contenido", dijo Sarabia.