"Los británicos ven más seguro comprar casas en Andalucía antes del 'Brexit"

Charmaine Arbouin tiene, como se suele decir en Andalucía, trabajo para dar y regalar. Es la cónsul de Gran Bretaña para toda Andalucía y Canarias, donde residen en torno a 160.000 británicos, y son ocho funcionarios. Para dar un mejor servicio el Consulado y la Universidad de Birmingham han creado un portal en internet (www.supportinspain.info) cuyo objetivo es informar a los residentes británicos de más de 50 años sobre todos los recursos disponibles con los que cuenta en España en materia social o sanitaria, entre otras.

-¿Hay mucho desconocimiento de los residentes británicos sobre sus derechos en España?

-Hay muchos británicos que han venido a España sin problemas de salud para pasarlo bien y beneficiarse del buen tiempo. No piensan en qué puede pasar si se ponen enfermos y hay desconocimiento sobre el tema.

-El británico, ¿viene primero como turista y con el tiempo decide quedarse a vivir?

-España ha sido siempre un lugar a donde los británicos han venido de vacaciones y, posteriormente, cuando se prejubilan su sueño es vivir en España. Los andaluces son muy simpáticos, muy abiertos. En los años 90 podías comprar en Andalucía una finca o una casa en condiciones por poco dinero en comparación con lo que podías comprar en Reino Unido. Era asequible y muchos británicos vendieron su casa en Reino Unido y se vinieron aquí porque, además, el coste de la vida es más barato. Desde los años 60 vienen británicos a invertir y muchos no quieren regresar a Reino Unido. El problema es que muchos no se preparan para las necesidades del envejecimiento en España.

-¿Hay menos interés de los británicos por comprar viviendas en Andalucía con la depreciación de la libra?

-Parece que no. Cada año vamos a una feria en Reino Unido llamada A place in the sun. Sale también un programa en televisión con británicos que quieren vivir donde haya sol y España es el país más buscado. Cada año vemos gente interesada, las estadísticas demuestran que los británicos siguen comprando y, además, con el Brexit, muchos piensan que es mejor comprar antes del acuerdo que después.

-¿Por qué?

-Porque piensan que para tener la seguridad de poder quedarse en España sería mejor venir antes del Brexit. Creen que después del Brexit va a ser todo más difícil.

-¿Por qué hay habitualmente esa falta de integración de los británicos con el resto de la sociedad española? ¿Por qué tantos británicos que llevan 30 años viviendo aquí no saben nada de español?

-Yo vivo en la Serranía de Ronda y hay gente que busca sitios mucho más aislados. Lo que pasa es que es posible vivir en la Costa del Sol sin tener que hablar español porque puedes hacer tus compras o ir a restaurantes y todo el mundo te habla en inglés para practicar. Para los británicos que no saben castellano es muy cómodo y muy fácil. A mí me parece triste y desde el Consulado siempre le decimos a la gente que haga un esfuerzo para integrarse, conocer a sus vecinos, empadronarse, aprender un poco de castellano, registrarse en el sistema sanitario y pagar impuestos. Vivir aquí no es como estar de vacaciones.

-¿Hay muchos británicos residentes sin empadronar aún?

-Nosotros siempre hemos pensado que sí, pero cuando preguntamos todos nos dicen que están empadronados [se ríe]. De todas formas, están los británicos que viven en Reino Unido y pasan bastante tiempo en España, a los que llamamos golondrinas porque vienen al sur para el invierno. Estos no se empadronan porque no saben si tienen que hacerlo o si les vale la pena. Muchas de estas personas pasan de golondrina a residente y luego no se acuerdan de cambiar su estatus. En cualquier caso, creo que con el Brexit los británicos están más pendientes de lo que tienen que hacer.

-¿Puede promover el Brexit una mayor integración?

-Sí, porque ahora la gente tiene miedo y está haciendo más esfuerzos para regularizar su estancia.

-Se hablaba de que muchos británicos iban a pedir la nacionalidad española. ¿Es cierto?

-Es una de las preguntas que nos hacen siempre los británicos cuando hacemos actos sobre el Brexit. El problema es que Reino Unido reconoce la doble nacionalidad, pero España no la reconoce con Reino Unido, sino solo con una serie de países. Si te sacas la nacionalidad española debes renunciar a la nacionalidad británica y para muchas personas es algo duro.

-El acuerdo sobre el Brexit debe cerrarse en 2019 por lo que hay que ir decidiéndose.

-La UE y Reino Unido han decidido que los derechos de los ciudadanos tienen que ser una prioridad. Hay acuerdo casi en un 70% aunque no está escrito en ninguna ley hasta el final. Tiene buena pinta porque hay muchos británicos que viven en Europa y muchos europeos que viven en Reino Unido. Nadie tiene interés en hacer las cosas muy difíciles, por lo que creo que llegaremos a acuerdos sobre los ciudadanos por sentido común.