Las familias de Teatinos reclamarán contra las aulas prefabricadas

No van a dejar de luchar por lo que consideran de justicia, infraestructuras escolares cercanas a sus domicilios. Las familias de Teatinos que han escolarizado a sus hijos en el instituto en construcción en la avenida Gregorio Prieto van a presentar el próximo 23 de mayo en la Delegación de Educación escritos de reclamación contra las aulas prefabricadas que se instalarán para el próximo curso en el IES Universidad Laboral. También se presentarán firmas para protestar "por la masificación" que sufre el centro de acogida, que ya cuenta con 2.200 alumnos según la Plataforma Prometo, y se pedirá la dimisión tanto de la delegada territorial de Educación como del jefe de planificación educativa.

"Hay una indignación tremenda entre las familias que han solicitado el nuevo centro, han pedido un instituto que está en su distrito y ahora una vez finalizado el proceso de inscripción les dicen que llevarán a los niños a otro centro que ellos no han elegido, que está a kilómetros de los domicilios y supone dificultades de movilidad", apunta Mar Villanueva, portavoz de la plataforma Prometo. Y reitera que "el criterio de los padres para elegir el centro era sobre todo de proximidad y así no la tienen". Además la consejera de Educación, Sonia Gaya, ya afirmó el pasado jueves en el Parlamento que el nuevo edificio no estará listo hasta junio de 2019.

"Van a permanecer todo el curso en aulas de lata, sentimos que se trata de un engaño, se podían haber ahorrado el paripé del código para matricularlos en un centro inexistente para acabar llevándolos a prefabricadas en otro", apunta la portavoz de la plataforma, que acudirá el próximo 16 de mayo al Parlamento andaluz para la presentación de la proposición no de ley del Partido Popular que recoge las reivindicaciones de las familias. "Tenemos el respaldo institucional del Ayuntamiento de Málaga en pleno, a ver lo que dicen los restantes grupos políticos", señala Villanueva.

En cuanto a la presentación de reclamaciones se hará el 23 de mayor porque es cuando se abre el periodo para presentar recursos de alzadas. "Estas personas se sienten damnificadas, se han cambiado las reglas una vez finalizado el partido", sostiene. También llevarán escritos de cualquier persona de Teatinos que quiera reclamar la situación de masificación que tiene el IES Universidad Laboral. "Al argumento que ha dado la Consejería de la seguridad y de las instalaciones comunes contestamos que debido a la masificación no la pueden usar ni siguiera los alumnos actuales del centro, que son 2.200", asegura Villanueva. Y destaca que "es anecdótico el uso del laboratorio y del gimnasio, incluso a veces tienen que hacer exámenes en la biblioteca por falta de espacio". También indican desde la plataforma que la distancia entre la parcela del pinar en la que se prevén colocar las prefabricadas hasta las instalaciones de las que se beneficiarían es considerable "y entre la ida y la vuelta perderían media clase, no tiene ningún sentido", afirma. Mar Villanueva añade que si "de todas formas no van a poder utilizar las instalaciones, lo mejor es que estén cerca de casa, que no tengan que ir en autobús a diario, haciendo turnos de ida y vuelta". Para los padres "se han cumplido los peores pronósticos" pero están dispuestos a seguir peleando.