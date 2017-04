Un 15% de los malagueños y un 3% de los turistas participan en procesiones

Los residentes, es decir, las personas que viven en Málaga, son las que más disfrutan la Semana Santa pues representan el 85% de los visitantes. Su perfil medio es el de personas de 40 años, ven los tronos en familia, usan el transporte público y casi nueve de cada diez son meros espectadores. Los residentes no suelen ir todos los días a ver procesiones, sino que la media es de tres días. Un 27% son hermanos de alguna cofradía y un 15% participan activamente en las procesiones. Un hecho relevante es que, a diferencia de lo que pudiera pensarse por el gentío que se acumula en las calles, la Semana Santa no es plato de buen gusto para todos. De hecho, un 46,7% de los residentes malagueños, casi la mitad de la población, no ven ninguna procesión.

Antonio Banderas: "No se puede amar lo que no se conoce"

El actor malagueño y presidente de la Fundación Lágrimas y Favores Antonio Banderas asistió ayer a la presentación oficial del informe patrocinado por su fundación y destacó la necesidad de desarrollar estudios "con rigor porque la Semana Santa es un misterio en muchos ámbitos". Banderas precisó que "tratábamos de obtener una herramienta de trabajo para ofrecer a las cofradías, instituciones turísticas, touroperadores, etcétera". El actor hizo hincapié en que el 85% de los visitantes a la Semana Santa fueran los propios malagueños "lo que quiere decir que quedan cosas por hacer". También lamentó que la Semana Santa solo atraiga a un 6,5% de turistas. "No se puede amar lo que no se conoce", dijo Banderas, quien explicó que "a mi familia americana le resultaba muy difícil entender qué estaba viendo porque no había información ni itinerarios en otros idiomas. El turista que viene a Málaga no puede además sentarse en una silla porque están copadas año tras año". El actor pidió un mayor esfuerzo en promoción exterior de la Semana Santa. Javier Hernández, director del área de Turismo, afirmó que hay folletos generales y atemporales en varios idiomas que se reparten por los hoteles.