Unas 400 personas muestran su apoyo al proyecto de Banderas

¡málaga con Antonio! Esta fue la aclamación que reunió ayer en la Plaza de la Constitución a unas 400 personas, cifra que la Subdelegación del Gobierno elevó a las 700, para apoyar a Antonio Banderas tres días después de que renunciara, junto al arquitecto José Seguí y la empresa Starlite, a ejecutar la operación de transformación de los antiguos cines Astoria y Victoria. El alcalde, acompañado por los concejales Francisco Pomares, Gemma del Corral, Teresa Porras y Francisca Bazalo, y el arquitecto José Seguí respaldaron con su presencia la concentración.

Lina, Pepi y Marujas decidieron acudir porque "como malagueñas que somos, nos duele que traten mal a Banderas y queremos que sepa que la ciudad lo quiere". Las tres coinciden en destacar que el proyecto "es maravilloso y trae fama, gente y muchos puestos de trabajo a la ciudad". "Él solo piensa en Málaga pero hay suciedad en la política y no quiere incluirse", acaba diciendo una de ellas.

"Es un malagueño de toda la vida y por eso debería de estar aquí toda Málaga para apoyar, no solo a él, sino a la cultura y el crecimiento económico". Maruja y Dolores también se presentaron en la céntrica plaza con este reclamo y con dos pancartas en las que se podía leer "Sí al proyecto de Antonio Banderas. Fuera egos obesos, mentes anoréxicas".

La convocatoria para la concentración nació "por aclamación popular", de mano de dos malagueños, Antonio Durán y Antonio Sánchez, "por indignación al ver la contamienación política del proyecto". Sánchez está convencido de que "hay que hacer algo". "Banderas es un embajador, ha llevado la ciudad por todo el mundo. Lo que está en cuestión no es la renovación del edificio, el proyecto es modificable pero tiene que tener el apellido Banderas. Lo que puede aportar a Málaga no lo va a hacer nadie", aseguró tras concluir el acto.

Los dos se pusieron a la cabeza para leer un manifiesto que dejaba claro la intención del acto: "Demostrarle a Antonio Banderas nuestro sentir: agradecimiento y apoyo". Sobre "el famoso proyecto, si, como parece, el problema es la forma, vamos con voluntad y tecnicismos a resolverlo, no hay nada insalvable" y, en cuanto a los ejecutores, "¿quién tiene la voluntad, los recursos, los conocimientos, el bagaje, el equipo, los gestores y la proyección internacional como lo tienen los ganadores del concurso?". El documento también se refiere, en concreto a Banderas: "Reconsidera tu renuncia; aquí tienes el apoyo para tu proyecto"

Por último, aunque desde el primer momento los dor organzadores dejaron claro que se trataba de un acto "apolítico", el manifiesto también tiene hueco: ""Con las cosas de nuestra ciudad no se juega, no deberían olvidar que la Corporación es eso, la representación de todos los malagueños, para gestionar nuestros recursos y resolver los problemas que se presenten, no para crearlos". También de parte de los participantes se escucharon alusiones a la oposición. "Se empeñan en rechazarlo todo, aunque en el fondo sepan que es bueno", defendió uno de los asistentes.

La de ayer no fue la única muestra de apoyo que los malagueños han hecho a Banderas desde que anunció la renuncia. Más de 20.000 personas se han sumado a una petición en la plataforma Change.org desde el martes bajo el título 'Antonio Banderas: No renuncies al Proyecto Cine Astoria". "Quién mejor que Antonio Banderas, nuestro embajador más conocido y un fiel amante de nuestra ciudad, podría llevar a cabo dicha reforma", dice el texto.