La pobreza se eleva por los peldaños de una vieja escalera

Barriada Girón, Hazas Cuevas, Carranque, Dos Hermanas, Portada Alta, 4 de Diciembre, Santa Julia, 25 años de Paz o Torres de la Serna son algunos de los once entornos evaluados por los investigadores. "Todos tienen las mismas características, bloques de la autarquía, sin ascensor, de tres a cuatro plantas construidos en zonas que luego fueron consideradas por el Ministerio como barrios vulnerables", señala Remedios Larrubia. En todos ellos, la pobreza se eleva a la vez que se suben los peldaños de una vieja escalera. También el color de la piel influye, igual que la cultura y el idioma. La cercanía con los latinoamericanos hace que la brecha con los españoles no sea tanta como la que viven los inmigrantes laborales subsaharianos, por ejemplo.

Los datos analizados corresponden al año 2013 y proceden del padrón municipal. Los doctores subrayan que eligieron ese año por ser el pico más alto de empadronamiento de extranjeros en el municipio con unas 47.000 personas. "Solicitamos un procesamiento especial que nos hicieron desde la oficina del padrón puesto que la información sobre la planta no se reflejaba en los datos abiertos", dicen los doctores. "Teníamos una sospecha y lo primero que vimos fue una diferenciación de corte económico, donde no hay ascensor cuanto más bajo sea el piso más caro es y los menos pudientes tienden a concentrarse en las plantas superiores porque son más baratas", agregan. De los recién llegados a los once barrios que fueron objeto de estudio en 2013, los de nacionalidad española se concentraban en las plantas bajas y nigerianos y marroquíes eran los más representados en los pisos altos. "Los paraguayos son los extranjeros que tienen una situación más parecida los españoles y están mejor representados en las plantas más bajas", indica Juan José Natera.

"Subir la compra es lo peor, pero nos gusta el piso"

Rafatu y Ajara son dos hermanas de 21 y 19 años que estudian español en las clases que ofrece la ONG Málaga Acoge. Llegaron desde Ghana hace un año y aún les cuesta adaptarse al idioma y a la cultura del lugar. Sin embargo, no pierden la sonrisa y aunque echan de menos su país, aquí están "contentas", aseguran. Viven en un tercer piso sin ascensor en la barriada de Hazas Cuevas, en la calle Alférez Huelin Vallejo. "Subir la compra es lo peor", confiesan. No obstante, aseguran que les gusta el piso que comparten con sus padres y otros dos hermanos menores. De los seis miembros de la familia, tan sólo su padre tiene trabajo, por lo que fue necesario recurrir a un alquiler barato. Su vivienda cuenta con tres habitaciones, una cocina, un salón y un baño. "Tenemos vecinos españoles y de diferentes países, comentan". Entre los alumnos que asisten a las clases de español se encuentra también Aminatu, una mujer de 32 años y natural de Burkina Faso que progresa con el idioma a pesar de que aún le cuesta bastante la comunicación. Es madre de cuatro hijos y vive en una segunda planta sin ascensor. Comenta que paga 400 euros de alquiler y que tiene que subir cargada con bolsas o con el carro del bebé. Lleva cuatro años en España pero ella no ha trabajado, "he estado enferma", confiesa. Su marido ha tenido contratos temporales en el campo, pero nada fijo que les permita mejorar sus condiciones de vida en el país. La planta baja de su vivienda está ocupada por una familia española, afirma, y dice que su casa "es grande", que tiene dos habitaciones, salón, cocina y baño. Cerca de su domicilio habitan muchas familias llegadas desde el continente africano.