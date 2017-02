La idea de otra presa en la Costa da el primer paso firme tras 20 años

Casi dos décadas después de que la extinta Aguas de la Cuenca del Sur (Acusur), organismo perteneciente al Gobierno central, planteara la posibilidad de aumentar la capacidad de almacenamiento de aguas del pantano de La Concepción, el proyecto comienza a dar los primero pasos en firme. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente iniciará este mismo mes las consultas ambientales necesarias para poner en marcha la idea de construir una nueva presa aguas abajo de la actual y que supondrá una garantía para el abastecimiento de la Costa del Sol occidental.

El Gobierno impulsa así el anteproyecto presentado hace más de dos años por la Junta de Andalucía y que supondrá una inversión de 319 millones de euros, según confirmaron a este periódico fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Considerada una obra de interés general Estado, comienza su andadura de cara a obtener la declaración de impacto ambiental fundamental para poder licitar, adjudicar y ejecutar el proyecto.

A pesar de que el documento fue enviado al Ministerio en el otoño de 2014, no fue hasta finales del año pasado cuando la Junta de Andalucía envió las últimas correcciones técnicas que ha habido que realizar al anteproyecto original. No obstante, las mismas fuentes señalaron que "siempre ha habido bastante sintonía con el Gobierno central para sacar adelante el proyecto". En principio, será el Estado quien asuma la inversión de la obra, si bien el tema de la financiación aún no se ha planteado.

Lo que sí está claro, en el caso de que la declaración de impacto ambiental sea favorable, es que se descarta por completo la opción planteada en 1999 dentro del llamado plan Málaga de recrecer la presa actual porque obligaría a vaciarla para poder hacer la obra y que fue valorada en aquella época en 38,5 millones de euros. Después de estudiar varias alternativas, lo que se propone es construir otra presa complementaria entre la actual y el viaducto de la autovía de la Costa del Sol occidental. Exactamente a unos 500 metros en línea recta aguas abajo de la actual presa en el paraje conocido como Siete Corchones, en el término municipal de Marbella.

La propuesta que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio elevó al Ministerio pretende aprovechar un meandro del río para efectuar la cerrada donde se almacenarían hasta 180 hectómetros cúbicos. Es decir, casi el triple de la capacidad actual del pantano de La Concepción que es de apenas 61,85 hectómetros cúbicos y que obliga a desembalsar cada vez que llueve con intensidad como ocurrió el pasado diciembre.

La lámina de agua de la nueva presa ocuparía territorios de los términos municipales de Marbella y, sobre todo, de Istán, mientras que la cuenca inundada pertenecería en su totalidad al río Verde y sus afluentes. En total, la superficie inundada máxima entre las dos sería de 434 hectáreas, 229 hectáreas adicionales a las ya inundadas por el actual embalse.

La idea de aumentar las reservas hídricas de la Costa del Sol occidental se contempla en el plan hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las cuencas mediterráneas andaluzas, que incluye un paquete de obras que pretende impulsar la Junta de Andalucía en el periodo 2015-2021 en la provincia. Los argumentos de la Administración Andalucía para llevar a cabo la obra son, no sólo la escasa capacidad de almacenamiento de la presa actual que impide atender futuras demandas en una zona con un importante crecimiento de población en verano por el turismo, sino también como solución a la sobreexplotación que sufren las masas de aguas subterráneas de la Costa.

Pero el horizonte en el que se plantea esta obra es amplio. Si finalmente se da el visto bueno para construir la presa, el anteproyecto presentado por la Administración andaluza preveía un plazo de ocho años de ejecución desde el momento que comience, teniendo en cuenta que supondrá un desembolso económico de vértigo.

Con esta opción ya no haría falta que entrase en funcionamiento la desaladora de Mijas para poder iniciar los trabajos, ya que la presa de La Concepción podría seguir abasteciendo a toda la zona costera sin ninguno problema durante los primeros 35 años. No obstante, la puesta en marcha de esta planta fue el requisito indispensable que fijaron en 2006 los anteriores directivos de la extinta Agencia Andaluza del Agua dependiente de la Consejería de Medio Ambiente para retomar el proyecto que diseñó el Gobierno del PP hace casi 20 años y que había rechazado de plano un año antes cuando asumió las competencias en materia de agua.