Los principales polígonos contarán con videovigilancia tras 10 años de espera

La videovigilancia en los tres principales parques empresariales de Málaga con la que se pretende poner fin a los robos y a la prostitución callejera podría ser una realidad en las próximas semanas. Una década después de que los empresarios lo propusieran por vez primera, serán 29 cámaras las que permanecerán activas en 17 ubicaciones de los polígonos Guadalhorce, Azucarera y Santa Bárbara a partir de las 10 de la noche de lunes a viernes y durante las 24 horas los fines de semana, coincidiendo con el horario en el que estas zonas industriales suelen quedar más deshabitadas.

Una vez que se ha adjudicado la implantación de los dispositivos a una empresa privada por importe de 383.997,41 euros, la previsión ahora es que en unos días se proceda a la firma del contrato y, a continuación, dará comienzo la instalación de los dispositivos, que funcionarán mediante red inalámbrica y se conectarán a un nodo de alta capacidad de banda ancha. Asimismo, ofrecerán un sistema de visión nocturna y tendrán capacidad para el reconocimiento de matrículas, según explicó el presidente de la Asociación de los Polígonos de Málaga (Apoma). Las cámaras deberán estar colocadas "en menos de tres meses".

Los dispositivos deberán estar instalados en los tres próximos meses

Durante los últimos años, en palabras del portavoz del colectivo, que ha venido insistiendo en la necesidad de dotar a los parques de dispositivos de una mayor seguridad, han sido numerosas las incidencias detectadas. Desde el robo de alcantarillas, vallas y cableado hasta la sustracción de baterías y gasoil a camiones. "Se trata de hurtos de componentes que después se venden. Estamos intentando poner puntos de soldadura y trabajamos en la reposición", señaló Cuberos. La red de cámaras, detalló, cubrirá un espacio de casi ocho millones de metros y se colocarán en unos báculos de en torno a 15 de alto. Las imágenes estarán controladas por el centro de control, ubicado en el Centro Municipal de Emergencia de calle la Era.

Unos de los sistemas serán fijos y otros móviles. El presidente de los polígonos defiende su expansión al resto dado que, por el momento, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) limita únicamente a tres de ellos la videovigilancia. "El ladrón no irá al Guadalhorce, pero solo tiene que cruzar a otras zonas como El Viso, San Luis o Alameda", apostilló Cuberos. Su intención es solicitar más adelante la instalación de estos dispositivos por puntos concretos para así acotar el balance de incidentes. Atajar la imagen que va acompañada de la prostitución se erige en uno de los principales cometidos de los empresarios, que hace unas semanas instó a la Policía a incrementar las sanciones a los clientes, siguiendo de esta forma la estrategia municipal.

El Ayuntamiento espera que las cámaras tengan un efecto disuasorio y arrojen, precisó el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, un "resultado positivo". De ser así, trabajará para llevar la videovigilancia a los otros parques. "Nuestra intención es expandirla a medida que funcione", aseguró.

Los empresarios de los polígonos ya propusieron en 2007 la instalación de cámaras y defendían la importancia que este dispositivo podría suponer para disuadir a los delincuentes de actuar en estas zonas. La intención del Consistorio, tras oír su planteamiento, pasaba entonces por estudiar la viabilidad del proyecto y efectuar las consultas jurídicas pertinentes. No parecía que la iniciativa, pese a lo novedoso, se fuera a topar con demasiados escollos al haberse implantado ya en el casco antiguo, cuyos comerciantes habían pedido desarrollar la medida. De esta forma, los empresarios tomaban nota no solo del ejemplo de las principales arterias de la ciudad sino también de experiencias similares que habían sido impulsadas a nivel nacional.

Hace dos años, el Ayuntamiento elevó una nueva solicitud a la Delegación del Gobierno en Andalucía para la implantación de videocámaras en nueve parques empresariales, después de que fuese rechazado el recurso de reposición que interpuso puesto que solo había recibido permiso para llevar la videovigilancia a los polígonos La Azucarera, Guadalhorce y Santa Bárbara, que siguen siendo los únicos autorizados.

Después de tres pliegos diferentes para contratar su suministro e instalación y pese a que el plazo de ejecución es ya de tres meses, el presidente de la Asociación de Polígonos se muestra desconfiado. "Hasta que no vea puestas las cámaras no me lo creeré. Han pasado seis años desde que el TSJA nos lo autorizara hasta las adjudicaciones de distintos proyectos, que se han cambiado cinco veces", resaltó. El responsable de Urbanismo subrayó que la demora responde a una "cuestión jurídica" dadas las "restricciones" que supone grabar en la vía pública.