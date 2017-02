La promotora quiere arrancar el 1 de abril la ampliación del Plaza Mayor

La ampliación del centro comercial Plaza Mayor tiene fecha de arranque. La pretensión de la empresa promotora, Soane Sierra, que prevé una inversión de unos 70 millones de euros, tiene señalado el próximo 1 de abril como día en el que comenzar la construcción. A partir de ahí se calculan unos 18 meses para el desarrollo de los trabajos, lo que dejaría a finales de 2018 o principios de 2019 la apertura del complejo comercial.

El paso definitivo se producirá después de que mañana mismo la Comisión Municipal de Ordenación del Territorio tenga intención de aprobar definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) que da encaje a la actuación. De un lado, al permitir un aumento de la superficie edificable de 12.725 metros cuadrado de techo y, de otro, autorizar el cambio de uso de ocio a comercial de otros 10.000 metros de techo.

Ello tendrá una traslación económica en favor de las arcas municipales, que llegarán a ingresar por esta operación hasta 4,9 millones de euros. De esta suma, algo más de 2 millones se vinculan a la cesión de los terrenos necesarios para mantener la proporcionalidad y calidad de las dotaciones, que se emplearán en la realización de una serie de expropiaciones de suelo. Y los otros 2.785.295 euros como aportación económica sustitutoria de la superficie de suelo urbanizado con aprovechamiento lucrativo. Este convenio también verá la luz en el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo que tiene lugar este martes.

Según el acuerdo, la mitad de esa suma tendrá que ser abonada por la empresa promotora "dentro de los quince días siguientes" a la fecha en la que las entidades firmantes del convenio reciban la notificación con la aprobación definitiva del documento. Los otros 1.392.647 euros tendrán que ser aportados cuando las empresas reciban la notificación de la aprobación definitiva del proyecto de urbanización.

Sobre este particular, fuentes próximas a la iniciativa privada precisaron que no es necesario un proyecto de urbanización al uso. No obstante, la promotora sí tendrá que ejecutar una serie de actuaciones a modo de carga, caso de una pasarela peatonal que una la zona del Plaza Mayor con el futuro parque del Campamento Benítez; el nudo de enlace con la rotonda, y los desvío de servicios.

El acuerdo municipal vendrá a poner fin a un procedimiento administrativo que se extiende en el tiempo desde hace algo más de dos años y de los cuales del orden de 15 meses han estado ocupados por los informes sectoriales que han tenido que emitir diferentes organismos. Ello ha dado al traste con las previsiones iniciales de las empresas vinculadas a la actuación, que hablaban incluso de tener lista la intervención en la primavera de este año.

De acuerdo con el expediente oficial, se da la circunstancia de que varios de estos entes han emitido sus informes más allá del plazo del que disponían. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría años atrás, en el que el silencio era positivo, una modificación normativa impulsada por la Junta fuerza a que con independencia del tiempo de espera un procedimiento como el de la modificación del planeamiento quede parado hasta que todos los organismos dictaminen su parecer.

El proyecto incluye la apertura de un gran outlet, con 90 tiendas de primeras firmas de moda en los que se ofrecerán descuentos de entre el 30% y el 70%. La misma será fruto de la alianza entre Sonae Sierra, propietaria del Plaza Mayor, y el grupo británico McArthurGlen, uno de los grandes gestores de este tipo de superficies en Europa. Esta primera fase de la actuación generará un movimiento de 5.000 vehículos, a sumar a los 13.000 actualmente ligados al Plaza Mayor. La zona expansión contempla unos 600 estacionamientos más, parte de ellos soterrados.