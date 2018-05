"Habría que reducir la altura del hotel del Puerto para integrarlo en el paisaje"

Hace "años" que Daniel Pérez quiere ser candidato a la Alcaldía de Málaga. Su designación era, desde hace unos meses, "un secreto a voces". El actual portavoz municipal del PSOE mide sus palabras, a tientas de no caer en posibles enredos que lo penalicen en esta nueva carrera. Sale anunciándose como "el relevo generacional" y es que, a pesar de su juventud, su trayectoría -secretario general de Juventudes Socialistas en la provincia, diputado nacional, delegado de Salud de la Junta, concejal del Ayuntamiento de Málaga y, ahora, portavoz en la Casona- lo hace verse como futuro regidor. Cree que ahora es el momento del resurgir de la capital y de apostar por ella para "convertirla en la capital del sur de Europa".

-Salvo sorpresas de última hora, será el candidato del PSOE a la Alcaldía. Enfrente tendrá a Francisco de la Torre, que suma 18 años en la Casona del Parque y una amplia popularidad. ¿Qué tiene que aportar?

-Con Paco tengo una buena relación, pero ha cumplido una etapa y ahora se encuentra ante su ocaso político. La ciudad necesita un nuevo impulso para mirar al futuro y Paco solo es capaz de ver Málaga con los ojos del presente y mirando al pasado. Paco se encuentra agotado de ideas y con un equipo de gobierno a la fuga. La popularidad se consigue con trabajo y dedicación. El Paco que llegó a la Alcaldía era una persona desconocida; el de hoy, un alcalde desde hace 18 años.

-¿Debería haber dado un paso atrás y no aceptar presentarse?

-Creo que se ha equivocado, que no debería hacer aceptado la candidatura sino haber dejado que su partido eligiera a otra persona, a Elías Bendodo, y haber salido por la puerta grande. Ahora, puede salir por la puerta de servicio, perdiendo la Alcaldía.

-¿La carrera hacia la Casona del Parque habría sido más fácil con Bendodo como candidato?

-Claro que sí, hay que ser sincero. La popularidad de Paco no es la de Elías aunque me da igual quién sea el candidato porque el PSOE sale a ganar.

-El PSOE ha tenido tres portavoces en dos años. ¿Pasará eso factura al partido?

-Gámez cumplió su palabra, no consiguió la Alcaldía y dejó la portavocía. Mari Carmen Moreno fue un paso transitorio hasta que la dirección del partido apostó por mí. Vamos a elegir a un candidato con un año de antelación. Estamos a tiempo. Los cambios de portavoces han sido naturales y el PSOE no ha sufrido ningún tipo de desgaste por ello.

-Hace menos de un año el partido estaba dividido entre sanchistas y susanistas...

-El PSOE tiene un sistema de primarias. Cuando tenemos que discutir, lo hacemos, pero cuando se cierran los procesos orgánicos, todos miramos en la misma dirección. El partido va unido, no hay sectores en este momento. He hablado con gente que se posicionó más cerca de Pedro y me apoyan. Mi candidatura no sale de ningún sector, no he tenido contactos con representantes de la Ejecutiva nacional ni federal. No he tenido llamadas, igual que desde la Ejecutiva provincial, van a mantener la neutralidad.

-Como alcalde, tendría que hacer frente, por ejemplo, a dilemas como el del hotel del Puerto.

-Se trata de un proyecto necesario y positivo para la ciudad, pero hay que mejorarlo. Lo que propongo es revisarlo, reducir su altura para buscar una mejor integración en el paisaje de la ciudad y en la fachada del propio Puerto.

-¿Sería capaz de aparcarlo si surgiera otro plan en otro lugar?

-Málaga necesita competir en calidad turística y hay que ampliar la oferta de gran lujo. Este procedimiento está abierto y seguirá en marcha siempre que los informes preceptivos y vinculantes sean positivos. Podemos moderar el proyecto, conocer si puede crear contraprestaciones a la ciudad y solicitarlas al promotor si es necesario, pero si estuviera en mi mano, Málaga tendría un hotel en el Puerto, mejorado.

-¿Se enfrentaría a la Junta por el tramo Renfe-Guadalmedina?

-He exigido a la Junta que el tramo finalice, no podemos permitirnos que siga más tiempo parado. Los procedimientos son largos y a todos nos gustaría que se hicieran lo antes posible.

-El PSOE ha ido de la mano de Ciudadanos con el proyecto hasta el Civil. ¿Qué piensa del rechazo vecinal?

-Nos hemos dado la mano con Ciudadanos con el apoyo de todos los demás grupos. Hace falta este tramo para que en el futuro el Metro pueda llegar a la zona de Ciudad Jardín. Hay algunos vecinos que están en contra, que tienen dudas, pero es algo muy minoritario.

-¿Y la ampliación hasta el PTA?

-Hace falta llegar allí. El Ayuntamiento tiene que mejorar los accesos por carretera, tren, cercanías y Metro.

-¿Málaga necesitaba el Metro?

-Málaga, como ciudad moderna, tenía que tener Metro. Pero se empezó mal, debería de haber comenzado de manera radial, del centro a los barrios. El Metro subirá el número de viajeros cuando llegue hasta allí y lo hará pronto.

-¿Y Limasa?

-Málaga está muy sucia. No funciona el sistema de limpieza. No es hablar de Limasa, es hablar de un sistema eficaz y rápido. Hace falta un plan de choque y educación ciudadana. Limasa tendría que se pública. Yo me encargaría de ello, es mi compromiso.

-¿Está el turismo a punto de convertirse en un problema para Málaga?

-La capacidad de carga de turistas no ha llegado a su límite, pero hace falta tomar medidas para no llegar a un momento irreversible. Málaga va tarde en esto. Hay que pensar en qué modelo de ciudad queremos, tener una estrategia estratificada en distintas áreas: la gran apuesta es la tecnología, sectores pujantes como la industria del videojuego y el 3D.

-El jeque tiene un proceso judicial en marcha, una ciudad cabreada y poca popularidad. ¿Como alcalde, le pediría dar un paso atrás?

-El jeque es el propietario del Málaga. No entiendo la mala planificación de la temporada. Exigiría implicación, que es lo que ha faltado. Son necesarias muestras de apuesta por el club y si llegado el momento la desidia sigue, deberíamos ser valientes y exigir que se apueste por una opción nueva: poner el área deportiva en manos de expertos cualificados. Con lo que representa Málaga, no se puede permitir tener un equipo en segunda.

-De cara al día siguiente de las elecciones, ¿ve más afinidad para lanzarse por apoyo a Ciudadanos o a las fuerzas de izquierda?

-Aspiramos a ser la primera fuerza política y nos encontramos en disposición de serlo. Difícilmente habrá un partido que pueda gobernar en solitario. Ahora nos piden alturas de miras, hablaríamos con todos los que puedan sumar para dar al Ayuntamiento un cambio político.

-¿Apoyaría a Cs para desvancar al PP?

-Ese escenario no lo planteo ni lo puedo pensar porque soy consciente de que no se va a dar.