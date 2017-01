"Un año de cárcel por el sacrificio masivo de animales resulta ridículo"

La sentencia que ha condenado a la presidenta de Parque Animal de Torremolinos, Carmen Marín, a tres años y nueve meses de prisión por el caso del exterminio masivo de miles de animales ha supuesto un gran alivio para los afectados que se personaron en la causa hace ya seis años. José Luis Mota Jiménez, el abogado que los ha representado, resalta la importancia del fallo y la necesidad de aprovechar el momento para endurecer las penas para el maltrato animal.

-¿Qué supone la sentencia de Parque Animal?

Dejar a Carmen Marín al frente de Parque Animal es como que Bárcenas fuera tesorero del PP"El Ayuntamiento de Torremolinos debería tomar nota en el futuro sobre los amiguismos"

-Es pionera, sobre todo, en la contundencia con la que el juez condena el maltrato animal y también en relación al número de animales sacrificados maltrato mediante. Y es que este maltrato continuado entendido como masivo es la primera vez que se produce en España. O sea que más que la sentencia, lo pionero son los hechos.

-¿La considera justa en proporción a los hechos?

-Con la ley en la mano la sentencia está muy bien. Pero si hablamos de lo que es o no justo considero que la ley no es justa en estos casos. Está claro que la ley no nos convence a ninguno, y al primero al juez que lo recoge en la propia sentencia. El Código Penal está pensado para una persona que maltrata a un animal, pero no ha contemplado el delito continuado y si hablamos de una pena de un año de prisión en relación a los hechos en los que ha sacrificado masivamente a animales resulta ridículo. Y, en cambio, por manipular unos papeles que entregó en el Ayuntamiento de Torremolinos para cobrar la incineración de los animales sacrificados ha sido condenada a dos años y nueve meses. Eso lo dice todo.

-¿Marcará un antes y un después?

-Creo que sí por los hechos que se han producido, la trascendencia que han tenido y el impacto en la sociedad, que es donde creo que se va a producir un antes y un después porque la gente va tomando poco a poco conciencia de que el maltrato animal es un delito. Y quiero pensar también que el antes y después de esta sentencia va a suponer más avances en la lucha contra el maltrato a nivel legislativo.

-¿Qué cambio habría que introducir en el actual Código Penal?

-El juez pide que se introduzca en el artículo 337 un subtipo agravado de este delito que pueda elevar uno o dos grados la pena cuando se trate de hechos de extrema gravedad o se produzcan en el seno de una entidad relacionada con los animales. Pero la extrema gravedad es un cajón desastre y quiero entenderla también como una especial crueldad en el maltrato como ha sido este caso.

-¿Eso implicaría detallarlos?

-Decir en la ley exhaustivamente cuáles son los casos de extrema gravedad haría que siempre nos dejáramos alguno y creo que se tendría que ir viendo caso por caso y que sea la jurisprudencia la que vaya definiendo ese concepto.

-¿Esta sentencia servirá de aviso a navegantes para evitar un caso tan siniestro como éste?

-El aviso a navegantes debe ser que el maltrato animal es una cuestión seria, que está penada y que está evolucionando en favor de la protección de los animales. Hay gente que sigue pensando que como el animal es suyo hace con él lo que quiere, pero también con las enormes diferencias entre una cuestión y otra hace 40 años había gente que pensaba que una mujer era suya y hacía lo que quería y fíjese ahora dónde estamos en ese sentido. Eso ha venido de la mano de una concienciación social, un impacto mediático y las leyes siempre llegan después. De la misma manera pienso que estamos ganado camino en la concienciación sobre el maltrato animal por la seriedad que va a adoptando el tema.

-En cuanto al daño moral causado a los afectados, ¿cree que queda suficientemente recogido en la sentencia?

-Personalmente estoy satisfecho porque el daño moral si nos metemos en consideraciones jurídicas es muy difícil de demostrar y cuantificar. Para nosotros era importante que apareciera recogido en la sentencia que existió ese daño y la indemnización era lo de menos. Al final el juez la ha estimado en cien euros para cada uno de mis 14 representados y evidentemente si hubiera sido más, habida cuenta de que está mujer es bastante adinerada, hubiera sido mejor pero no era una cuestión de dinero.

-¿Cree que Carmen Marín entrará en la cárcel?

-Tal y como está redactada la sentencia, diría que el recurso de la defensa tendría poca viabilidad en principio con toda la prudencia que una sentencia no firme merece porque el juez deja pocas dudas en cuanto a la valoración de la prueba. Durante la tramitación del recurso no va a entrar en prisión pero si la Audiencia Provincial de Málaga la ratifica sí voy a pedir la ejecución de la sentencia para que entre en prisión y depure responsabilidades.

-¿Cuál ha sido la clave de este proceso tan largo?

-La clave de que haya sido largo ha sido por la actuación del Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos y de la defensa que ha recurrido todo lo que podía recurrir para dilatar el proceso. Pero la clave de que el final haya sido dentro de los límites que marca la ley lo más contundente posible se debe a que los hechos son especialmente graves, que el juez ha podido valorar la prueba corroborada por ocho testigos directos y que ha habido mucho apoyo de la sociedad también, aunque no pienso que el final hubiera sido distinto si no hubiera tenido relevancia mediática como dice la defensa.

-Hay otra causa abierta por los presuntos delitos económicos cometidos en el seno de Parque Animal, ¿qué va a hacer la acusación para relanzar este asunto ahora parado?

-Se investiga si Carmen Marín usaba el dinero de la asociación para otros fines y en la sentencia por el caso de maltrato animal se plasma que hubo ánimo de lucro porque la gente daba 60 euros por entregar a un perro y si el perro moría ese mismo día ¿ese dinero a dónde iba?. Pero todavía está siendo instruida en el Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos de cuya gestión me tengo que quejar porque no le está dando la celeridad que merece el asunto y no se está dando ningún paso. He pedido varias veces que como medida cautelar se quite a la actual junta directiva de Parque Animal y se ponga a otra mientras se investiga el uso fraudulento del dinero, y el juez lo ha denegado siempre. Me parece rocambolesco porque es como si Bárcenas siguiera siendo tesorero del PP. Pero vamos a seguir insistiendo para que haya un juicio y una sentencia justa.

-¿Piensa que ha pasado de puntillas la responsabilidad del Ayuntamiento de Torremolinos?

-La Guardia Civil ya habló en el juicio sobre la actitud obstaculizadora del Ayuntamiento en la investigación y al final no ha sido incriminado. Pero sí creo que las cosas no se hicieron bien y debería tomar nota sobre los amiguismos porque fueron muchas las personas que dijeron que Carmen Marín tenía una estrecha relación con personas de la política municipal.