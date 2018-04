Un vídeo para que los niños vayan sin miedo al quirófano

Una iniciativa surgida de ocho años al pie de la mesa de operaciones

Tras ocho años de experiencia en los quirófanos del Materno Infantil, la anestesista que tuvo la iniciativa admite que los principales miedos de los niños son la separación de sus padres y el dolor. "No les gustan las agujas, no quieren que les pinchemos, por eso en el vídeo se les explica que no les pinchamos; que lo que tienen que hacer es soplar en una mascarilla que lleva un globo y así se duermen, después de soplar este globo ya no se dan cuenta de nada más hasta que se despiertan. Esta explicación también es muy importante para las familias", sostuvo Aurora García. Aunque la grabación se hizo en un fin de semana, el trabajo para hacer realidad Una nueva experiencia se remonta a nueve meses atrás. "Los días específicos de grabación han sido una fiesta para los profesionales, para los miembros de la Fundación Andrés Olivares y para nuestros familiares, hemos contado con un equipo magnífico". Por su parte, Andrés Olivares mostró su entusiasmo. "Es un privilegio poder hacer iniciativas de este tipo para poder ayudar a los demás. Para nosotros es importante que los niños y sus padres pierdan el miedo, porque entran en el hospital asustados por el diagnóstico a lo que se le suma el desconocimiento al procedimiento ante una intervención quirúrgica", dijo.