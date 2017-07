Meré deja plantado al Málaga

Finalmente, Jorge Meré no jugará en el Málaga. La operación se venía complicando en los últimos días y ya se ha roto definitivamente. Clubes que han insistido en adquirirlo en propiedad y el Sporting ha terminado de romper los tratos con el Málaga, a pesar de que el jugador había dado prioridad a la cesión en Martiricos.

Primero fue la Sampdoria la que presentó una importante oferta, pero también un par de equipos alemanes han llamado en las últimas horas dispuesto a llevárselo. Según fuentes próximas al jugador, uno de ellos sería el Colonia.

Meré no solo no fue incluido en la lista de jugadores que viajará en un rato a Holanda, sino que ya ha abandonado Málaga, donde estaba desde el pasado domingo. Su intención es concretar su marcha del Sporting en Gijón. Si no ocurre nada extraño, como traspasado, no cedido.